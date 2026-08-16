Atlas en su celebración de 110 años, derrotan a Tigres en el Estadio Jalisco

Atlas celebra este sábado su aniversario 110 en la cancha del Estadio Jalisco, y en el terreno se medirá ante Tigres, equipo que tiene la misión de sumar puntos para dejar el sótano, sitio en el que luego de tres fechas se ubican. El partido de Jornada 4 arrancará a las 9:00 de la noche.

Atlas arriba al partido ubicado en el noveno sitio de la competencia con par de victorias y una derrota. La diferencia de goles lo tiene en ese sitio pues en tercer sitio con los mismos puntos pero mejor diferencial de goles, está Toluca.

Por Tigres, están instalados en el escalón 16 con solo un punto tras dos derrotas y un empate.

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Jose Martin (L) of Atlas fights for the ball with Jesus Garza (R) of Tigres during the 4th round match between Atlas vs (and) Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Jalisco Stadium, on August 15, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris