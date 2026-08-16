Atlas en su celebración de 110 años, derrotan a Tigres en el Estadio Jalisco
Atlas derrotó a Tigres, en un juegazo en el que con 10 jugadores, salieron vencedores los loacales en el marco de la celebración de 110 años.
Atlas celebra este sábado su aniversario 110 en la cancha del Estadio Jalisco, y en el terreno se medirá ante Tigres, equipo que tiene la misión de sumar puntos para dejar el sótano, sitio en el que luego de tres fechas se ubican. El partido de Jornada 4 arrancará a las 9:00 de la noche.
Atlas arriba al partido ubicado en el noveno sitio de la competencia con par de victorias y una derrota. La diferencia de goles lo tiene en ese sitio pues en tercer sitio con los mismos puntos pero mejor diferencial de goles, está Toluca.
Por Tigres, están instalados en el escalón 16 con solo un punto tras dos derrotas y un empate.
Sigue las acciones del Atlas vs Tigres MINUTO A MINUTO EN VIVO
¡ES HOY, ES HOY! 🤩— Atlas FC (@AtlasFC) August 15, 2026
Día de manteles largos esta noche. Festejemos juntos el 1️⃣1️⃣0️⃣ aniversario de nuestros 🦊 en el Jalisco 🏟️#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/gXIrfpMDS1