Atlas vs Pachuca EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura Liga BBVA MX hoy 9 de agosto?; marcador online
Atlas se enfrenta a Pachuca, ya en la reanudación de la Liga MX, tras el parón por el tema de la Leagues Cup. El Estadio Jalisco abre sus puertas para el duelo del rojinegro.
Los Rojinegros del Atlas se enfrentan en la Jornada 4 ante los Tuzos del Pachuca, enfrentamiento que marca para estos equipo el retorno tras la Leagues Cup en la que los hidalguenses siguen en competencia.
Atlas se encuentra con su gente en el Estadio Jalisco, donde buscan darles una victoria tras el parón por el torneo de Liga MX y MLS y en el que quedaron eliminados.
Esa misma afición al Rojinegro, recuerda en que en la última visita de los Tuzos, Atlas logró ganar por 2-0 y querrán los de Gonzalo Pineda repetir con una victoria.
Los últimos partidos. Cinco antecedentes de Atlas vs Pachuca
En los últimos 5 partidos, tienen dos victorias Atlas, otras dos Pachuca y un empate aparecen entre los registros de estos dos conjuntos.
¡LOS CONVOCADOS AL JALISCO! 🏟️— Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025
La lista de nuestros jugadores que estarán presentes esta noche en el Atlas FC vs Pachuca por @PerduraMx 🔴⚫️ pic.twitter.com/TJvucgNkVL
La Academia, listos para su juego de Jornada 4
Tuzos calientan para el arranque
Los 11 jugadores del Pachuca con los que arrancan el juego ante Atlas
⚔️ | Este es el #XITuzo con el que disputaremos esta noche la J4 ante Atlas #AtlasPachuca pic.twitter.com/oVZtEeyt71— Club Pachuca (@Tuzos) August 10, 2025
Los 11 jugadores del Atlas para el inicio
¡LISTO EL XI TITULAR! 🔴⚫️— Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025
¡Vamos, Rojinegros, que esta noche tenemos que ganar junto a @CharlyFutbol! 🦊 pic.twitter.com/aKWLeU95qW
Así marcha la tabla general hasta antes del Atlas vs Pachuca
La jornada 4 está en marcha y así están ubicados los equipos, con un Pachuca peleando en la cima y Atlas que ha sumado en el arranque
Tigres: 9 puntos
Pachuca: 9 puntos
Toluca: 6 puntos
Monterrey: 6 puntos
Cruz Azul: 5 puntos
América: 5 puntos
Necaxa: 4 puntos
Mazatlán FC: 4 puntos
Atlas: 4 puntos
Tijuana: 4 puntos
Santos Laguna: 3 puntos
Guadalajara (Chivas): 3 puntos
Atlético San Luis: 3 puntos
Pumas: 3 puntos
León: 3 puntos
Puebla: 3 puntos FC
Juárez: 2 puntos Querétaro: 0 puntos