Atlas vs Pachuca EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura Liga BBVA MX hoy 9 de agosto?; marcador online

Atlas se enfrenta a Pachuca, ya en la reanudación de la Liga MX, tras el parón por el tema de la Leagues Cup. El Estadio Jalisco abre sus puertas para el duelo del rojinegro.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
atlas pachuca en vivo

Los Rojinegros del Atlas se enfrentan en la Jornada 4 ante los Tuzos del Pachuca, enfrentamiento que marca para estos equipo el retorno tras la Leagues Cup en la que los hidalguenses siguen en competencia.

Atlas se encuentra con su gente en el Estadio Jalisco, donde buscan darles una victoria tras el parón por el torneo de Liga MX y MLS y en el que quedaron eliminados.

Esa misma afición al Rojinegro, recuerda en que en la última visita de los Tuzos, Atlas logró ganar por 2-0 y querrán los de Gonzalo Pineda repetir con una victoria.

Los últimos partidos. Cinco antecedentes de Atlas vs Pachuca

En los últimos 5 partidos, tienen dos victorias Atlas, otras dos Pachuca y un empate aparecen entre los registros de estos dos conjuntos.

pachuca atlas en vivo jornada 4 liga mx

La Academia, listos para su juego de Jornada 4

Tuzos calientan para el arranque

Los 11 jugadores del Pachuca con los que arrancan el juego ante Atlas

Los 11 jugadores del Atlas para el inicio

Así marcha la tabla general hasta antes del Atlas vs Pachuca

La jornada 4 está en marcha y así están ubicados los equipos, con un Pachuca peleando en la cima y Atlas que ha sumado en el arranque

Tigres: 9 puntos
Pachuca: 9 puntos
Toluca: 6 puntos
Monterrey: 6 puntos
Cruz Azul: 5 puntos
América: 5 puntos
Necaxa: 4 puntos
Mazatlán FC: 4 puntos
Atlas: 4 puntos
Tijuana: 4 puntos
Santos Laguna: 3 puntos
Guadalajara (Chivas): 3 puntos
Atlético San Luis: 3 puntos
Pumas: 3 puntos
León: 3 puntos
Puebla: 3 puntos FC
Juárez: 2 puntos Querétaro: 0 puntos

