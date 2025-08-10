Atlas vs Pachuca EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura Liga BBVA MX hoy 9 de agosto?; marcador online

Los Rojinegros del Atlas se enfrentan en la Jornada 4 ante los Tuzos del Pachuca, enfrentamiento que marca para estos equipo el retorno tras la Leagues Cup en la que los hidalguenses siguen en competencia.

Atlas se encuentra con su gente en el Estadio Jalisco, donde buscan darles una victoria tras el parón por el torneo de Liga MX y MLS y en el que quedaron eliminados.

Esa misma afición al Rojinegro, recuerda en que en la última visita de los Tuzos, Atlas logró ganar por 2-0 y querrán los de Gonzalo Pineda repetir con una victoria.

Los últimos partidos. Cinco antecedentes de Atlas vs Pachuca

En los últimos 5 partidos, tienen dos victorias Atlas, otras dos Pachuca y un empate aparecen entre los registros de estos dos conjuntos.