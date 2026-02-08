Atlas vs Pumas: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El equipo de Atlas recibe en casa a los Pumas, en partido de la Jornada 5 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, esta tarde de sábado 7 de febrero. Pumas va al partido de esta fecha con la consigna de sumar de tres puntos y olvidar el descalabro en Concachampions por goleada ante San Diego , en tanto que los rojinegros quieren defender su casa a toda cosata y encabezados por Diego Cocca ofrecerán un buen juego.

Lo que tienes que saber del partido Atlas vs Pumas

Partido: Atlas vs Pumas

Hora: 7:00 PM

Estadio: Jalisco

Transmisión: Plataformas y seguimientos minuto a minuto en aztecadeportes.com