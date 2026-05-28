Se aleja la ilusión: la negociación de Chivas por Denzell García tiene sus primeras trabas

Las Chivas de Guadalajara tienen posibles bajas para el Apertura 2026 pero también tienen la ilusión de poder contratar nuevo jugadores de peso para la próxima temporada. Uno de los que más llama la atención de la directiva es Denzell García, el futbolista de FC Juárez que viene de brillar en el Clausura y es de los más codiciados en toda la liga BBVA MX.

Sin embargo, parece que la ilusión de Chivas por la contratación del futbolista de los Bravos poco a poco se va apagando por las condiciones que habría puesto este equipo para dejar salir a su estrella. Es que medios partidarios de la escuadra tapatía aseguran que el equipo dueño del pase de Denzell pediría una cifra cercana a los 10 millones de dólares para dejarlo salir.

Denzell García tiene un precio de 3,5 millones de dólares|Crédito: @fcjuarezoficial / X

El dinero, la principal traba de Chivas por Denzell García

Al margen de que el equipo dirigido por Gabriel Milito quiere mejorar su plantilla para ahora sí conseguir el título de la Liga MX, el dinero que Juárez pide por el mediocampista defensivo de 22 años es la principal traba para el fichaje. Además, Denzell está a gusto. “Soy muy sincero: soy feliz acá, y cuando me hablan de si puedo dejar Juárez, me duele pensar en una partida”, dijo.

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Chivas también debe competir contra dos gigantes por Denzell García

Otro de los puntos que complica el fichaje de Denzell García es que Chivas no es el único interesado en contar con él para la próxima temporada. Resulta que el Club América y los Rayados de Monterrey también estarían ilusionados con realizar el fichaje del mediocampista que se ha destacado mucho en el último año y que es catalogado por los especialistas como el futuro.

De todos modos, hay que ver si la directiva del rebaño sagrado consigue llegar a alguna clase de arreglo para fichar al futbolista de Juárez. Una de las posibilidades que se ha rumoreado en las últimas horas es que Chivas intercambie a Gilberto Sepúlveda por Denzell. Por supuesto, la directiva del equipo tapatío tendría que poner más dinero además de ese intercambio.

Los números de Denzell García con el FC Juárez

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Denzell García son estos: