Estos son los números de Denzell García, la figura que Chivas le “robaría” al América

Denzell García es el jugador que Chivas le quitaría al Club América a pesar de que los azulcremas llevaban un buen tiempo buscándolo. El futbolista de FC Juárez era pretendido por distintos clubes de la Liga BBVA MX pero finalmente el que más se ha acercado en las últimas horas ha sido el Guadalajara. Sin dudas, un golpe durísimo en el Clásico Nacional.

Con ambos equipos eliminados antes de la Gran Final del Clausura, americanistas y chivahermanos buscan mejorar de cara al Apertura 2026 con refuerzos de jerarquía. De acuerdo a la información de Jon Barbon y César Luis Merlo, periodistas especializados en mercado de fichajes, el Rebaño Sagrado toma la delantera en la negociación por el pivote de 22 años.

Denzell García es seguido por Cruz Azul y otros equipos de México|X

Estas son las estadísticas de Denzell García, jugador que buscan Club América y Chivas

En el Clausura 2026, el pivote fue una de las figuras de los Bravos de Juárez, un equipo que no llegó a clasificar a la Liguilla de este torneo. Las estadísticas de Denzell con su equipo fueron estas:

Partidos jugados: 17

Encuentros como titular: 17

Goles convertidos: 2

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 1 amarilla y 0 rojas

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Así avanzan las negociaciones entre Chivas y Juárez por Denzell García

Distintos reportes indican que el Club Deportivo Guadalajara inició gestiones con el F.C. Juárez para concretar el fichaje de Denzell García. El mediocampista sinaloense ya había entrado en los planes de América y Rayados, pero el “Rebaño Sagrado” se les adelantó.

|Instagram @denzellgarcia_5

Se dice que la negociación se diseña bajo un formato de pago económico con intercambio de futbolistas de Chivas hacia la escuadra fronteriza. Cabe destacar que, según Transfermarkt, el valor de mercado actual de Denzell García asciende a los 6 millones de euros (120 millones de pesos mexicanos).

El juvenil renovó su contrato con Juárez en febrero de 2026, extendiendo su vínculo formal con los Bravos hasta junio de 2029. Por todo esto, Chivas debe pagar una rescisión de contrato alta o realizar una compra por un monto que les sirva a todas las partes. El volante se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en calidad de sparring.

