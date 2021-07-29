Atletas olímpicos con los icónicos aros tatuados

El arte corporal de los representantes de cada nación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 está rompiendo por completo el estigma que tiene Japón con respecto a los tatuajes. En lugares públicos como piscinas, playas, gimnasios o restaurantes esta prohibido mostrarlos y para poder acceder a el lugar deben quedar cubiertos por completo.

En el país del sol naciente, la tinta en la piel culturalmente siempre ha estado relacionada con el crimen organizado o la mafia japonesa, Yakuza, que data del siglo XVII. Estos protocolos hasta el momento no han afectado a los atletas olímpicos porque ellos se encuentran concentrados en la Villa Olímpica, por lo que no tienen interacción con la demás población.

¡Reciclaje, diseño y tecnología conectados para crear un nuevo legado! 🇯🇵♻️



Conoce cómo fueron creados la música y los uniformes que se están utilizando en las ceremonias de la victoria de #Tokio2020. 🏅#UnitedByEmotion #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/5PAZosoDVz — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 29, 2021

Tatuaje olímpico ¿Te lo harías?

La mayoría de los deportistas olímpicos han podido lucir sin problemas los diseños que llevan plasmados en sus atléticos cuerpos. Hasta el momento y por cuestiones de reglamento, la arquera colombiana Valentina Acosta, tuvo que cubrir sus tatuajes de pecho, brazos y dedos para evitar que sus diseños fueran relacionados con un mensaje político.

Acosta, aclaró que no fueron indicaciones de los japoneses, si no del Comité Organizador.

En cualquier edición de unos Juegos Olímpicos, sin dudarlo el tatuaje que más se puede observar en los deportistas aspirantes a una medalla son los anillos olímpicos. Este símbolo dedicado al olimpismo representa a las banderas de los primeros países en participar o bien a los cinco continentes: Europa, Asia, África, Oceanía y América.

Los colores de cada anillo olímpico entrelazado significan la unión de las naciones. El azul y el amarillo de Suecia, el azul y el blanco de Grecia, el tricolor de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Hungría, el amarillo y el rojo de España junto a las novedades de Brasil o Australia, con el antiguo Japón y la nueva China.

Te puede interesar: El tatuaje sagrado de Manny Pacquiao

Los aros olímpicos o bandera oficial de los Juegos Olímpicos fue anunciada en agosto de 1913 por Pierre de Coubertin. La primera vez que se utilizó fue en 1924 en el Congreso Olímpico de París.

Es por esto que en marco de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 te presentamos los diseños más icónicos que de seguro hasta querrás replicar en alguna parte de tu cuerpo:

Gimnasta rítmica italiana: Vanessa Ferrari, acompaña los anillos en su nuca con los países en los que ha participado en unos Juegos Olímpicos.

Nadadora francesa: Fantine Lesaffre, califica su brazo izquierdo de poder, cada uno de sus diseños es muy significativo.

Tiradora estadounidense: Kayle Browning, muñeca derecha, le ayuda a recordar su concentración en cada competencia.

Boxeador marroquí: Abdelhaq Nadir, bíceps izquierdo, fuerza y determinación para dar su mejor golpe.

Gimnasta canadiense: Shallon Olsen, tobillo, equilibro y resistencia que le permite continuar cada que esta por caer.

Nadador estadounidense: Francis Townley Haas, espalda, cada que observa su tatuaje recuerda que el agua lo abraza.

Tiradora con arco turca: Yasemin Anagoz, brazo, mantener la mira en el objetivo.

Nadador de Gran Bretaña: Adam Peaty, conejo olímpico que le da fuerza dentro del agua.

Skater filipina: Margielyn Didal, bíceps de trayectoria que le permite ver hasta donde ha llegado.

Nadadora española: Mireia Belmonte, muñeca emblemática a color en compañía de estrellas que le marca la hora de entrar en acción.

Nadadora estadounidense: Dana Vollmer, espalda baja olímpica que le recuerda cada que va a llegar a la final de una competencia.

Nadador estadounidense: Caeleb Dressel , muñeca que marca cada pulso de sus records y medallas.

Corredor paraguayo: Derlys Ayala, la pantorrilla derecha de la que todos hablan.

Te puede interesar: El ‘Papu’ Gómez y su espectacular tatuaje de Oliver Atom

Lo cierto es que, tanto deportistas olímpicos como cualquier simple mortal, ya sea en temporada olímpica o simplemente por resultar atractivamente llamativos, los aros olímpicos es el tatuaje o diseño más solicitado, aseguran los expertos en el mundo del tatuaje.

Empeine, espalda, brazos, muñeca e ingle es la parte del cuerpo en donde la podrás observar en un sin fin de veces. Las piernas por una extraña razón, muy pocos se atreven a aguantar las horas de diseño, color y sombreado.

Te puede interesar: ¡El tatuaje más conmovedor del mundo!