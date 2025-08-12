Atlético de San Luis vs Cruz Azul VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto de 2025, el último partido del día y de la jornada 4 de la Liga BBVA MX es el Atlético de San Luis vs Cruz Azul. El juego se disputará en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis, dirigido por Guillermo Abascal, llega con la urgencia de sumar su segunda victoria del torneo. Los potosinos ocupan el puesto 13 con tres puntos, tras una victoria y dos derrotas.

Por otra parte, Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, busca lavar su imagen tras una goleada 7-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup. Con cinco puntos, invictos en el Apertura 2025, los celestes están en séptimo lugar con una victoria y dos empates.