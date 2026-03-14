Atlético de San Luis 0-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Este sábado continúa la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 y el primer partido del día es el Atlético de San Luis vs Pachuca que arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Alfonso Lastras.

ANÁLISIS: Así llegan Atlético de San Luis y Pachuca

Para el encuentro, Atlético de San Luis llega en el lugar 12 de la tabla con 10 puntos conseguidos luego de tener tres victorias, un empate y seis derrotas. En sus últimos cinco juegos, registra tres derrotas y dos victorias, mostrando su inconsistencia.

Por otra parte, Pachuca se ubica en el cuarto lugar con 20 puntos luego de tener seis victorias, dos empates y dos derrotas. Los tuzos llegan con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, por lo que llegan como los favoritos para poder llevarse la victoria.

Alineaciones confirmadas Atlético de San Luis vs Pachuca

Alineación de Atlético de San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Torres, Julio Domínguez, Ramirez, Lucas Estevez y Galindo

Mediocampistas: Macías, Salles-lamonge, Pérez Bouquet y Medina

Delanteros: Joao Pedro

Alineación de Pachuca

Portero: Moreno

Defensas: Barreto, Dos Santos, García y López

Mediocampistas: Rivera, Rodríguez, Alexei Domínguez e Idrissi

Delanteros: Rondón y Robert Nunes