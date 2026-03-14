Atlético de San Luis 0-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY sábado 14 de marzo partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del juego Atlético de San Luis vs Pachuca de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado continúa la actividad de la Jornada 11 del Clausura 2026 y el primer partido del día es el Atlético de San Luis vs Pachuca que arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Alfonso Lastras.
ANÁLISIS: Así llegan Atlético de San Luis y Pachuca
Para el encuentro, Atlético de San Luis llega en el lugar 12 de la tabla con 10 puntos conseguidos luego de tener tres victorias, un empate y seis derrotas. En sus últimos cinco juegos, registra tres derrotas y dos victorias, mostrando su inconsistencia.
Por otra parte, Pachuca se ubica en el cuarto lugar con 20 puntos luego de tener seis victorias, dos empates y dos derrotas. Los tuzos llegan con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, por lo que llegan como los favoritos para poder llevarse la victoria.
Alineaciones confirmadas Atlético de San Luis vs Pachuca
Alineación de Atlético de San Luis
Portero: Andrés Sánchez
Defensas: Torres, Julio Domínguez, Ramirez, Lucas Estevez y Galindo
Mediocampistas: Macías, Salles-lamonge, Pérez Bouquet y Medina
Delanteros: Joao Pedro
Alineación de Pachuca
Portero: Moreno
Defensas: Barreto, Dos Santos, García y López
Mediocampistas: Rivera, Rodríguez, Alexei Domínguez e Idrissi
Delanteros: Rondón y Robert Nunes