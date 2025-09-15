Atlético de San Luis 0-0 Xolos de Tijuana VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 8 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy domingo 14 de septiembre

El último partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 es el Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana. El encuentro se va a disputar este domingo 14 de septiembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis llega en el lugar 13 de la tabla con seis puntos conseguidos, Acumula dos derrotas de forma consecutiva por lo que ganar es urgente en el equipo.

Por otra parte, Xolos llega ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos. El equipo de la frontera llega con cinco partidos consecutivos sin perder, por lo que son los favoritos en el encuentro.