Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 31 de julio, juego de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVVA MX: marcador online
Atlético San Luis recibirá a Xolos de Tijuana en el Estadio Libertad Financiera para su enfrentamiento de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
¿Dónde se jugará el Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?
El partido entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí. El partido está programado para empezar a las 9:00 p.m.
¿Quién será el árbitro del Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?
El hombre encargado de impartir justicia en el compromiso entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana será Vicente Jassiel Reynoso Arce. El árbitro central será acompañado por los abanderados Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Jaime Adrián Villasana Carrasco. Las funciones del cuarto árbitro serán responsabilidad de Fernando Alexander Cruz Garatachea.