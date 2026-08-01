Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 31 de julio, juego de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVVA MX: marcador online

San Luis vs Xolos

¿Dónde se jugará el Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El partido entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí. El partido está programado para empezar a las 9:00 p.m.

¿Quién será el árbitro del Atlético de San Luis vs Xolos de Tijuana de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El hombre encargado de impartir justicia en el compromiso entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana será Vicente Jassiel Reynoso Arce. El árbitro central será acompañado por los abanderados Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Jaime Adrián Villasana Carrasco. Las funciones del cuarto árbitro serán responsabilidad de Fernando Alexander Cruz Garatachea.