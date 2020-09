Liga Latinoamérica LLA Clausura 20 GRAN Final Juego 5: All Knights vs Rainbow7

Revive el quinto y último juego de la serie al mejor de 5 de la GRAN Final, con toda la acción de League of Legends

El milagro es posible y por primera vez en la historia de la región una remontada de un 0-2 se ve posible. Rainbow7 destruyo a los caballeros de All Knights en el juego 4, al punto de que no pudieron derribar ni una sola torre. Ahora todo se define a un solo juego y estamos igual que como empezamos, la serie puede ser para cualquiera de los 2 y pinta para ser el partido mas emocionante de toda la temporada 2020 en la LLA de League of Legends.

¿Quién será campeón y representante de la región en el campeonato mundial?: All Knights vs Rainbow7 en el último juego del torneo clausura 2020