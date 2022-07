Top 5 de los esports más populares en la escena competitiva

Conoce a fondo cada los títulos de los deportes electrónicos más famosos en el medio competitivo de los videojuegos, desde los fighting hasta los shooters

Cada día aumenta el número de jugadores en el mundo gaming y dependiendo cada juego y el nivel de competitividad van saliendo Pro Playeres, por lo que el mundo de los esports también va tomando más relevancia en la escena.

Conoce los competitivos más famosos de los esports

5-Fighting Game Comunity: Encuentra una amplia variedad como Street Fighter y Super Smash Bros, orgullosamente México es uno de los grandes exponentes dentro de este mundo.

4-Fortnite: Uno de los shooter más famosos de todos los tiempos, sin duda alguna ha tomado bastante relevancia dentro de la comunidad y gracias a su sinfín de crossovers a logrado mantenerse entre los mejores.

3-CS:GO: Este título ha sido un ejemplo a seguir para varios shooter que han seguido sus pasos, añadiendo poderes y nuevas habilidades, pero gracias a este juego la mayoría de los videojuegos de disparos mantienen esta esencia.

2-Dota 2: Un competitivo de los más antiguos en el mundo de los deportes electrónicos al día de hoy se mantienen en pies con un solo gran torneo que los fanáticos esperan año con año.

1-League of Legens: El título por excelencia y uno de los más conocidos en el mundo, seguramente si no lo has jugado has escuchado de él, contando con una Invitational a mitad de año y un mundial donde los representantes de cada región se miden dentro de la grieta del invocador.