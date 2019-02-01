Califican mexicanos al PGA TOUR Latinoamérica

CAÑUELAS, ARGENTINA – Los golfistas mexicanos Mario Carmona (FOTO) y José Narro, obtuvieron la tarjeta condicional para disputar la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica tras participar en el PTLA Qualifying Tournament realizado en el Cañuelas Golf Club.

Con score de 276 golpes, 12 bajo par, el amateur Carmona finalizó empatado en la segunda posición a dos golpes del campeón el uruguayo Juan Álvarez. “Contar con un Tour como este para comenzar mi carrera como profesional es espectacular. Es una gran alegría y también un gran golpe de confianza para comenzar ya que puedo estar al nivel de estos jugadores”, dijo el jugador de 22 años, nacido en Ciudad Juárez y que estudió en Rice University.

Carmona está exento para todos los eventos de la primera mitad de la temporada y estará sujeto a un ‘reshuffle’ o re-ordenamiento para la segunda mitad del año, mientras que Narro, lugar 16 con 286 impactos, dos abajo, es condicional para la primera mitad de la campaña.