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Fútbol

Menéndez pasa el corte en Australia

La golfista mexicana Ana Menéndez pasó el corte del Women’s NSW Open fecha del Ladies European Tour realizada en Coffs Harbour, Australia

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un acumulado de 287 golpes, tres arriba de par, la golfista mexicana Ana Menéndez, pasó el corte del Coffs Women´s NSW Open, justa correspondiente al Ladies European Tour celebrado en el Coffs Harbour Golf Club en Australia.

Menéndez, única exponente nacional integrante del circuito femenil de golf del viejo continente, registró recorridos de 73, 72, 69 y 73, actuación que le valió para finalizar empatada en el sitio 32 de la justa australiana, con el mismo score que el de otras cuatro jugadoras entre ellas la española Marta Sanz Barrio.

Este fue el tercer corte superado para la originaria de la Ciudad de México en cuatro torneos de lo que va de la actual campaña del Ladies European Tour, por lo que ocupa el puesto 63 de la Orden de Mérito de dicha gira internacional.

La triunfadora del torneo que repartió una bolsa de 150 mil dólares australianos, fue la inglesa Meghan Mclaren con un marcador de 274 impactos, diez bajo par, seguida de la española Silvia Banon; la noruega Marita Engzelius y la estadounidense Casey Danielson, todas ellas con un acumulado de 276, ocho menos.

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