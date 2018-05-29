Rose se mete al top tres

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su triunfo el domingo pasado en el Forth Worth Invitational por tres golpes de ventaja ante el campeón defensor del U.S. Open Brooks Koepka, el inglés Justin Rose ascendió del quinto al tercer sitio de la clasificación del Official World Golf Ranking (OWGR).

El ganador de la medalla de oro en los Juegos de Río 2016, Rose cuenta con un promedio de puntos de 8.3876, por 8.8961 de Dustin Johnson y 9.0958 del subcampeón del World Golf Championships-Mexico Championship Justin Thomas, quien cumplió tres semanas al frente de la clasificación mundial.

Por su parte el argentino, Emiliano Grillo, desplazó al venezolano, Jhonattan Vegas, como el mejor latinoamericano en el OWGR, al ascender del sitio 68 al 52, mientras que Vegas se ubicó en el casillero 69.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

CON INFORMACIÓN RICARDO MALPICA