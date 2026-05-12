ÚLTIMA HORA: Barcelona amaga con DEMANDAR a Florentino Pérez tras sus acusasiones en conferencia de prensa

Este martes 12 de mayo del 2026, el conjunto del Barcelona dio a conocer en sus redes sociales que va a considerar con su departamento jurídico tomar alguna represalia contra Florentino Pérez tras las declaraciones que hizo en conferencia de prensa en las que señala al club Culé que estaría enriqueciendo a los árbitros con el tema Negreira.

"COMUNICADO DEL FC BARCELONA

En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nuestro departamento jurídico está estudiando cuidadosamente sus declaraciones y acusaciones. En este momento, están siendo analizadas y se están evaluando los próximos pasos a tomar. Cuando sea considerado oportuno, se prestarán las debidas informaciones sobre las posiciones y decisiones que sean adoptadas".

🚨COMUNICADO DO FC BARCELONA Em referência à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está estudando cuidadosamente suas declarações e acusações. Neste momento, elas estão sendo analisadas e… pic.twitter.com/Dp16BDmThK — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 12, 2026

La declaración de Florentino Pérez contra el Barcelona

Florentino Pérez explotó en su conferencia de prensa al asegurar que el Barcelona ha ganado varios titulos gracias al arbitraje y aseguró que mandará un documento en el que busca comprobar toda la información al respecto de los beneficios que habría recibido el equipo culé.

"No nos lo podíamos imaginar, que el jefe de los árbitros recibiera dinero del Barcelona durante dos décadas. Ha salido tarde ese tema. Desde entonces estamos elaborando un dossier y vamos a llegar hasta el final. Es el caso más grande de corrupción de la historia del fútbol. Por el bien del fútbol. No se le pasa a nadie por la cabeza en el mundo pagar a los árbitros. Es inconcebible.

Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada".

"YO NO HE VENIDO AQUÍ A QUE UNOS ÁRBITROS SE ENRIQUEZCAN CON EL DINERO DEL BARCELONA"