Barcelona humilla con 6 goles al Real Madrid en Champions League

Este miércoles 25 de marzo del 2026, el conjunto del Barcelona Femenil humilló 6-2 al Real Madrid en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

El conjunto culé dio catedra y tomó una ventaja clave en el Estadio Alfredo Di Stéfano al ganar sin ninguna complicación el encuentro. Las anotadoras del partido fueron: Alexis Putellas, Vicky López, Irene Paredes, Esmee Brugts, doblete Ewa Pajor y doblete de Linda Caicedo.

VICTÒRIA A L’ANADA DE 1/4! 💪 pic.twitter.com/w6KvQOjdrW — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 25, 2026

Si bien, antes del enfrentamiento, llegaban como favoritas el Barcelona, no se esperaba que hubiera una goleada tan escandalosa en el juego de ida tras el buen rendimiento que había mostrado el conjunto blanco.

La fecha del partido de vuelta el Barcelona vs Real Madrid en Cuartos de Final de la Champions League

Para el partido de vuelta, Barcelona recibirá al Real Madrid en el Spotify Camp Nou el siguiente jueves 2 de abril del 2026 en punto de las 10:45 am tiempo del centro de México.

Se espera un partido intenso con los dos equipos buscando la victoria pero el panorama para el equipo de Madrid, luce complicada pues a pesar de ser un clásico, existe una diferencia muy marcada en la plantilla de los dos clubes.