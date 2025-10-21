¡Goleada culé! Barcelona destroza a Olympiacos en la jornada 3 de la UEFA Champions League 2025

Llega la segunda victoria del Barcelona en la temporada de la Champions League al vencer por goleada 6-1 al Olympiacos. En un partido que dominó el equipo culé de principio a fin.

El encuentro inicio con un tempranero gol del Fermín López, al minuto 7 abrió el marcador tras una gran jugada de Yamal. El segundo tanto fue obra de Fermín al quedar solo de cara al arco para mandar un potente disparo al ángulo.

Para el segundo tiempo, Kaabi acortó la distancia marcando desde los once pasos tras una mano en el área. Al minuto 68, Yamal se unió a la lista de goleadores al cobrar de buena forma un penal.

Al minuto 74, Rashford consiguió el cuarto con un potente disparo. Dos minutos después, Fermín López logró conseguir su hat trick con un potente disparo al borde del área para poner el marcador 5-1. Por último, Rashford consiguió el sexto gol y su doblete con una gran jugada de un pase filtrado a las espaldas de la defensa.

Este martes 21 de octubre del 2025, inicia la actividad de la Jornada 3 de la Champions League, el primer partido en iniciar con las actividades es el Barcelona vs Olympiacos, en uno de los duelos más llamativos del día. El resultado lo podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Barcelona llega de perder en Champions ante el PSG, por lo que solo tiene tres puntos con su victoria en la primera fecha, por su parte, Olympiacos llega con una derrota y un empate.