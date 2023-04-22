La crisis de Bayern Munich se profundiza ahora en la Bundesliga

Bayern Munich se encuentra en una crisis profunda luego de caer 3-1 ante la escuadra de Mainz en partido correspondiente a la jornada 29 de la Bundesliga.

Resumen Mazatlán 0-2 Monterrey | Liga BBVA MX | Jornada 16, Clausura 2023

El Bayern, que fue eliminado de la Champions League por el equipo del Manchester City el pasado miércoles, tuvo un primer tiempo discreto y un segundo tiempo desastroso.

El actual campeón de la liga alemana salió al campo con un 3-2-3-2, con Joao Cancelo y Alphonso Davies por las bandas, Jamal Musiala en la media punta y Thomas Müller y Sadio Mané por delante.

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Davies sufrió muy pronto una lesión muscular por lo que tuvo que ingresar Nousir Mazraoui, que asumió la banda derecha y Cancelo ocupo el costado izquierdo.

Bayern Munich comenzó bien el partido y al minuto 15 un gol de Mané, tras buen pase de Joshua Kimmich, pero fue anulado por fuera de lugar.

La escuadra bávara no había logrado disparar a puerta después de esto, lo más peligroso fue un balón al área de Kimmich a Mazraoui que lanzó un centro que no encontró destinatario, cuando Sadio Mané abrió el marcador con un gol de cabeza dentro del área chica.

El gol se produjo en una transición en la que el Mainz no tuvo tiempo de recomponer su estructura defensiva y Musiala tuvo tiempo y espacio para meterle un balón a Cancelo que, desde la izquierda del área, soltó un centro que sobrepasó al guardameta Robin Zentner y encontró la cabeza de Mané.

El gol, sin embargo, no le dio seguridad al Bayern Munich que seguía permitiéndole mucho al Mainz que buscaba sus oportunidades.

El empate llegó en el minuto 65 y se originó en un lanzamiento de falta y tras una serie de rebotes. Al final Ludovic Ajorque marcó de cabeza desde corta distancia después de que el portero Yann Sommer parara a medias un remate de Jae-Sung Lee.

El segundo tanto lo marcó Leandro Barreiro en el 74’ en una jugada que empezó con un balón largo de Zentner. Ajorque prolongó para Onisivo que la tocó dentro del área para que Barreiro marcara.

Cambio de Thomas Tuchel que desatan polémica

El gol hundió al Bayern Munich. El entrenador Thomas Tuchel hizo dos cambios de los que seguro habrá debate en la semana, sacó a Müller y a Kimmich para darle paso a Mathys Tel y a Ryann Gravenberch.

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El Mainz aprovechó el momento y aceleró para lograr el tercero con un remate de zurda de Aaron Martin.

Después el Mainz se cerró atrás y el Bayern, salvo un remate de Tel en el descuento, no tuvo llegadas claras ni dio la impresión de que pudiera lograr la remontada.

Con este resultado, con un triunfo del Borussia Dortmund ante el Eintracht Frankfurt superaría en la punta del campeonato al Bayern Munich, mientas el Mainz se posiciona en el sexto lugar de la tabla.