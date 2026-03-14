¿Invasión Celeste? Boletos agotados para el Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026

Este sábado 14 de marzo del 2026, se enfrentan Pumas vs Cruz Azul en el juego de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se ha dado a conocer que para el partido, se han vendido todos los boletos del Estadio Olímpico Universitario por lo que se tendrá un lleno total.

Este sábado tenemos una cita y queremos que disfrutes la experiencia de principio a fin. Organiza tu tiempo con nuestro cronograma oficial, presentado por Coca-Cola



* 🚗 Estacionamiento: Apertura desde las 17 h.

* 🎟️ Taquillas: NO HABRÁ TAQUILLAS

* 🏟️ Apertura de Puertas:… pic.twitter.com/1fg1973De9 — PUMAS (@PumasMX) March 14, 2026

A través de la plataforma encargada de vender los boletos para el partido, han informado que ya no hay entradas disponibles, marcando que todas las secciones del estadio están agotadas.

¿Invasión de aficionados de Cruz Azul?

Para el juego, en las redes sociales se ha difundido la posibilidad de una invasión de aficionados de Cruz Azul pues se agotaron todas las entradas de la sección de visitante, pero de igual forma se cree que habrá varios aficionados en otras zonas.

Por otra parte, se sabe del apoyo de los aficionados de Pumas que seguramente se harán presente para alentar a su equipo y ser mayoría en el inmueble.

Así llegan Pumas y Cruz Azul

Pumas llega en el quinto lugar de la tabla con 19 puntos conseguidos luego de tener cinco victorias, cuatro empates y solo una derrota en la competición. En sus últimos tres jugos, registran un empate, una derrota y una victoria en la Jornada 10 ante el Necaxa.

Por otra parte, Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con 25 puntos al tener 8 victorias, un empate y una derrota, Registra un total de cinco victorias de forma consecutiva y nueve juegos sin perder en la Liga BBVA MX.