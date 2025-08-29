¿Bombazo? Internet da por hecho la llegada de campeón del Real Madrid a Rayados

La Liga MX poco a poco se llena de estrellas mundiales y parece que la lluvia de ellas no se va a detener. Rayados de Monterrey tiene en la mira a un campeón de la UEFA Champions League y canterano del Real Madrid para engrosar las filas de su plantilla; el español Borja Mayoral.

En un equipo en el que figuran los europeos: Sergio Ramos, Óliver Torres o Sergio Canales, no sería secreto que otro futbolista ibérico este en el radar de la Pandilla. De hecho, la página Wikipedia da por hecho que Mayoral es jugador de los Rayados. Según dicha web, el ex ariete del Getafe ya es nuevo ariete del club mexicano a pesar de que solo hay rumores sobre su posible llegada.

Sus registros en Europa

Mayoral registró siete goles y cuatro asistencias en 33 compromisos con el primer equipo del Real Madrid, aunque, su mejor temporada fue justamente con su actual club en el que lleva 38 tantos y cinco pases de gol en casi 120 partidos. Además del balompié español, Mayoral tienen experiencia en la Bundesliga y en la Serie A de Italia.

El aún delantero del Getafe tiene vínculo hasta 2027 con el club español, por lo que Rayados si o si tendría que ir con la directiva de dichlo club para negociar la compra o préstamo de Mayoral. El portal especializado Transfermarkt, tiene valuado al ex delantero de la Roma en siete millones y medio de euros.