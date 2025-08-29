¡HISTÓRICO! La innovación del West Ham que le está dando la vuelta al mundo

El West Ham United Women ha inaugurado una nueva era en el deporte femenino con el anuncio de una alianza pionera con una marca de ropa interior menstrual a prueba de fugas. Esta colaboración convierte a las Hammers en el primer equipo del futbol mundial en lanzar un uniforme anti-menstruación.

El uniforme menstrual del West Ham Femenino

Además de convertirse en uno de los grandes patrocinadores del conjunto londinense, le brindará al equipo uniformes anti-fugas en la época de menstruación; pero desde antes habían dejado de usar pantalones cortos blancos justamente por ser más propensos a mancharse y optar así por shorts que respetan mejor las necesidades de las futbolistas.

Como parte de la colaboración, se lanzará una edición limitada de ropa co-diseñada por la marca y las jugadoras. Esta línea incluye distintos tipos de ropa interior que serán de los colores emblemáticos del West Ham, granate, azul claro y negro. Además, también tendrán espacio en el estadio, dando así visibilidad a lo que ha sido un tema tabú dentro del futbol femenino desde sus inicios y reforzando el mensaje de que el ciclo menstrual no debe ser una barrera para el deporte.

Este movimiento representa una revolución simbólica y tangible en el deporte femenino. Según datos de la campaña, aproximadamente 1 de cada 2 niñas evita hacer deporte durante su menstruación. Esta colaboración no solo visibiliza el problema, sino que ofrece una solución: ropa técnica cómoda y funcional que permite continuar en el campo sin temor.

La UEFA quiere investigar el ciclo menstrual de las futbolistas

Aunque las Hammers se convirtieran en el primer equipo en dar este paso, hace apenas semanas la UEFA anunció el financiamiento de proyectos médicos destinados a investigar de forma sistemática la relación entre variaciones hormonales y desempeño atlético. Buscan establecer bases científicas que permitan crear guías de entrenamiento con el ciclo en mente.

Ya hay investigaciones existentes de cómo afecta el ciclo menstrual a las atletas de alto rendimiento, pero ahora el organismo europeo de futbol intentará trasladar la evidencia al campo de juego, pues ahora habrá proyectos financiados que establezcan métodos de registro que permitan a los clubes monitorizas a sus futbolistas, evaluar su impacto en rendimiento físico y con base en esto, ajustar los planes de entrenamiento.