Entrevista | Leo Santa Cruz reitera: ‘Voy por Óscar Valdez’

Leo Santa Cruz tiene mucha motivación para seguir su carrera en el boxeo, dejando atrás el descalabro ante Gervonta Davis.

El boxeador Leo Santa Cruz, derrotó el pasado sábado en un combate de peso medio a Keenan Karbajal, un retorno que lo motiva a pensar en grandes y aguerridas peleas para continuar su gran carrera deportiva en la que suma de 4 títulos en diferentes divisiones.

Leo Santa Cruz, en entrevista con César Castro, miembro de La Casa del Boxeo, explicó de lo complicado que fue recuperarse de la derrota ante Gervonta Davis , además de los planes a futuro.

Con 33 años de edad, Leo Santa Cruz tiene ganas de emplearse en grandes reyertas y enfrentar a pugilistas que actualmente tienen cetros de campeonato mundial en sus manos.

Leo Santa Cruz y sus ideas de retiro

“Después de esa derrota estuve triste, pensé que había defraudado a mis fans. Pensé que ya no me iban a querer ver y decía que lo mejor era el retiro o no sabía que iba a hacer. Pero los propios seguidores me ayudaron a salir adelante”.

Leo Santa Cruz felicita a Pitbull Cruz por su papel ante Gervonta Davis

“Fue inteligente, hizo lo que tenía que hacer. No se dejó, no permitió los uppercuts, hizo lo que yo tenía que hacer ante Gervonta y fue una buena pelea, lo felicito por eso”.

RYAN HAFEY

Óscar Valdez, en la mira de Leo Santa Cruz

“Claro que sí, es la oportunidad que quiero. En mi división quiero unificar. Pero claro sí sale la oportunidad de ir a las 130 libras contra Óscar Valdez o Shakur Stevenson, me gustaría ir por el título. Una pelea ante ellos sería grande y ante Valdez sería una gran pelea, tiene mucho más nombre. Todos los fans pensarían en poder ver esa pelea”.

“Valdez tiene que estar encima de él, no darle distancia porque Stevenson pelea con distancia. Valdez debe de ir con mucha condición y tirando muchos golpes”.

“Óscar Valdez, mucha suerte, ve y da una gran pelea, estamos contigo. Derrota a Stevenson para que después vayas conmigo, estamos listos”, recalcó.

Le gustaría enfrentar a Vaquero Navarrete

“Me gustaría enfrentar al Vaquero Navarrete. Tira muchos golpes, tira y tira. Yo soy igual. Pienso que si nos enfrentamos los que ganarán serán los fanáticos porque verían muchísimos golpes tirados”.