Se confirma revancha Rungvisai vs “Gallo” Estrada

LOS ÁNGELES, California.- La tarde de este lunes se anunció de manera oficial la esperada revancha entre el tailandés Srisaket Sor Rungvisai ante el mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada el siguiente mes en el Forum de Los Angeles.

En este combate estelar, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, estará en juego el campeonato mundialSupermosca WBC en poder de Rungvisai a 12 asaltos y podrás seguirlo en vivo a través de Azteca 7, la Casa del Boxeo.

En la presentación sólo estuvo el sonorense "Gallo" Estrada acompañado de su manager Juan Hernández y de Rene Avilés de Promociones Zanfer. El tailandés no pudo viajar desde su país en donde está concentrado para la gran pelea de desquite.

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