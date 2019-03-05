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Fútbol

Se confirma revancha Rungvisai vs “Gallo” Estrada

El combate estelar se llevará a cabo en abril y estará en juego el campeonato mundial Supermosca WBC

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March 4, 2019; Los Angeles, CA, USA; Jessie Vargas, Freddie Roach, Frank Smith, CEO of Matchroom Boxing, and Scott Quigg pose at the press conference announcing the April 26, 2019 Matchroom Boxing USA fight card that will take place at the Forum in Los Angeles, CA. Mandatory Credit: Melina Pizano/Matchroom Boxing USA|Melina Pizano/Melina Pizano/Matchroom Boxing USA

Escrito por: Azteca Deportes

LOS ÁNGELES, California.- La tarde de este lunes se anunció de manera oficial la esperada revancha entre el tailandés Srisaket Sor Rungvisai ante el mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada el siguiente mes en el Forum de Los Angeles.

En este combate estelar, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, estará en juego el campeonato mundialSupermosca WBC en poder de Rungvisai a 12 asaltos y podrás seguirlo en vivo a través de Azteca 7, la Casa del Boxeo.

En la presentación sólo estuvo el sonorense "Gallo" Estrada acompañado de su manager Juan Hernández y de Rene Avilés de Promociones Zanfer. El tailandés no pudo viajar desde su país en donde está concentrado para la gran pelea de desquite.
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