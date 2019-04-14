“Tengo que mejorar muchas cosas": Jaime Munguía

Monterrey .- El boxeador Jaime Munguía se exige al máximo, aseguró que tiene que mejorar en diversos aspectos, luego de imponerse por decisión mayoritaria al irlandés Dennis Hogan, en la Sultana del Norte

“Hay que mejorar muchas cosas, creo, lo que siento que me está fallando mucho es mi ataque, poner un poquito más arriba mi guardia, entre otras cosas que hay que ir aprendiendo sobre la marcha”, dijo en luego de su combate en la Sultana del Norte.

Aceptó que el rival llegó a desesperarlo un poco en algunos momentos de la pelea, sobre todo porque "cuando lo quería golpear me abrazaba, no dejaba que lo golpeara, hay que mejorar eso. Sé que no lo agarré bien, se me escapó en muchos golpes, de agarrarlo lo hubiera noqueado".

Desde que se coronó monarca en las 154 libras (12 de mayo de 2018) no ha pasado más de un año y Munguía ya hizo cuatro defensas, por lo que sus peleas han sido continuas y tres de esas cinco batallas se han ido a la decisión, por lo que necesita un descanso.

"Creo que sí vamos a tomar un descanso, seguir mejorando, más que nada es estar en el gimnasio, no descuidarnos y seguir avanzando. Me gustarían tal vez dos (peleas más este año), no sé, no tengo idea de cuántas vayan a ser, necesitamos hablarlo con mi promotor (Fernando Beltrán)", comentó.

Aceptó que Hogan fue un duro rival que complicó por momentos al mexicano en una pelea muy difícil, de ahí lo cerrado de las tarjetas 114-114, 115-113 y 116-112.

"Es un peleador no duro pero difícil, muy movedizo; trató de hacerme, en mi opinión, lo mismo que (Takeshi) Inoue, me aventaba la cabeza; dejé lo mejor de mí, traté de brindar un gran espectáculo a la gente y dejé todo arriba del ring".

Afirmó que estaría dispuesto a la revancha, que podría ser en Estados Unidos, pero también quiere pelear en Tijuana, quizás a finales de año, y unificar títulos, aunque está abierta la posibilidad de subir a 160 libras.