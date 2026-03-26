Brasil 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Brasil vs Francia encuentro amistoso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Este jueves 26 de marzo del 2026, se enfrentan en un partido amistoso y de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 la Selección de Brasil vs Francia.
El encuentro se disputará en Estados Unidos en el Estadio Gillette en punto de las 14 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos buscan empezar afinar detalles.
- Partido: Brasil vs Francia
- Fecha: jueves, 26 de marzo de 2026
- Lugar: Gillette Stadium
- Hora: 14 horas tiempo del centro de México
El encuentro nos va a regalar el enfrentamiento entre grandes estrellas en el terreno de juego y en los banquillos pues Carlo Ancelotti busca seguir afinando detalles de los verdeamarela y Didier Deschamps quiere consolidar su base pensando en el objetivo de junio.
Alineación Brasil vs Francia
Alineación de Brasil
Portero: Ederson
Defensas: Wesley, Ibañez, Pereira y Santos
Mediocampistas: Santos, Casemiro, Raphinha, Cunha y Martinelli
Delanteros: Vinícius
Alineación de Francia
Portero: Maignan
Defensas: Hernández, Upamecano, Konaté, Gusto
Mediocampistas: Rabiot, Tchouaméni, Olise, Cherki y Dembélé
Delanteros: Mbappé