Brasil 0-0 Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online

Este jueves 26 de marzo del 2026, se enfrentan en un partido amistoso y de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 la Selección de Brasil vs Francia.

El encuentro se disputará en Estados Unidos en el Estadio Gillette en punto de las 14 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos buscan empezar afinar detalles.

Partido: Brasil vs Francia

Fecha: jueves, 26 de marzo de 2026

Lugar: Gillette Stadium

Hora: 14 horas tiempo del centro de México

El encuentro nos va a regalar el enfrentamiento entre grandes estrellas en el terreno de juego y en los banquillos pues Carlo Ancelotti busca seguir afinando detalles de los verdeamarela y Didier Deschamps quiere consolidar su base pensando en el objetivo de junio.

Alineación Brasil vs Francia

Alineación de Brasil

Portero: Ederson

Defensas: Wesley, Ibañez, Pereira y Santos

Mediocampistas: Santos, Casemiro, Raphinha, Cunha y Martinelli

Delanteros: Vinícius

Alineación de Francia

Portero: Maignan

Defensas: Hernández, Upamecano, Konaté, Gusto

Mediocampistas: Rabiot, Tchouaméni, Olise, Cherki y Dembélé

Delanteros: Mbappé

