Bravos de FC Juárez 1-0 León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, hoy viernes 26 de septiembre; marcador online

¡Comienza la acción! El partido entre Bravos de FC Juárez y León marca el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, mismo del cual podrás disfrutar las mejores acciones y del resultado EN VIVO y GRATIS a través del sitio oficial de aztecadeportes.com .

En encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Juárez en la frontera, el conjunto dirigido por Martín Marini que ha sido de los mejores equipos en el certamen, buscará seguir con la buena racha y así colocarse dentro de las posiciones que dan un lugar directo a la Liguilla.

Por su parte, los pupilos de Eduardo Berizzo y que en la cancha son liderados por James Rodríguez, llegan de capa caída a su encuentro con los Bravos, pues a raíz de que fueron eliminados del Mundial de Clubes por incumplir el reglamento, se cayeron de manera dramática y en el actual Apertura 2025 marchan en el décimo puesto de la tabla, producto de un rendimiento irregular en el que han obtenido 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

Bravos de FC Juárez vs León, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Para el partido Bravos de FC Juárez vs León de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el conjunto fronterizo llega como favorito de acuerdo a los momios de las casas de apuestas gracias al gran desempeño que han tenido en el certamen en donde cosechan un récord de 4 triunfos, 3 empates y tan solo 3 derrotas.

Bravos de FC Juárez vs León, momios del partido:

Bravos de Juárez: +100

Empate: +260

León: +266

Bravos de FC Juárez vs León, alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 11 del Apertura 2025

Para este partido entre Bravos de FC Juárez y el Club León, los entrenadores Martín Varini y Eduardo Berizzo salen al campo con lo mejor que tienen disponible.

Alineación de Bravos de Juárez:



Porteros : Sebastián Jurado

: Sebastián Jurado Defensas : Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, José García, Denzell García

: Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, José García, Denzell García Mediocampistas : Guilherme Castillo, Madson De Souza Silva, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez

: Guilherme Castillo, Madson De Souza Silva, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez Delanteros: Oscar Estupiñán

Alineación del Club León:

