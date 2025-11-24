deportes
Bravos de Juárez 2-1 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 23 de noviembre, partido del play in del Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX;, marcador online y por internet

El octavo puesto de la liguilla se jugará en la frontera norte de México, los Bravos quieren fase final y buscarán eliminar al cuadro hidalguense de la contienda.

Liga MX
El estadio Olímpico Benito Juárez será sede del duelo entre los Bravos vs Pachuca , equipos que definirán al octavo lugar de la tabla y el rival en los cuartos de final del Toluca. Los pupilos de Martín Varini cayeron con los Xolos de Tijuana a media semana, mientras que, el club de Esteban Solari derrotó a los Pumas de la UNAM.

