Bravos de Juárez vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy viernes 24 de octubre, marcador online

El Estadio Olímpico Benito Juárez será escenario del encuentro entre los Bravos de Juárez y el Puebla que abrirá la actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, con los Fronterizos buscando sumar tres puntos que les permitan mantenerse en puestos de Play In.

