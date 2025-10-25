deportes
Bravos de Juárez vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy viernes 24 de octubre, marcador online

La actividad de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX arranca este viernes con el juego entre Bravos y Puebla

Juárez vs Puebla por la Jornada 15 del Apertura 2025
Francisco Fernández
Liga MX
El Estadio Olímpico Benito Juárez será escenario del encuentro entre los Bravos de Juárez y el Puebla que abrirá la actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, con los Fronterizos buscando sumar tres puntos que les permitan mantenerse en puestos de Play In.

FC Juárez
Puebla FC
