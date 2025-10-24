Los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy viernes 24 de septiembre de 2025

Comienza la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la fecha doble disputada a media semana, la actividad se reanuda este viernes 24 de octubre con dos partidos.

En punto de las 19:00 horas, Juárez recibe a Puebla en la cancha el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos encaran el partido en casa luego de caer en su visita a Monterrey. Por su parte, el cuadro de ‘La Franja’ lega de perder ante el Club América.

Al momento, la escuadra dirigida por Martin Varini se ubica en lugares de Play-In con 19 puntos, ocupando el noveno puesto de la tabla general, por lo que el resultado de esta noche es de vital importancia para el conjunto de La Frontera.

Posteriormente, a las 21:00 horas Mazatlán se mide al América. El cuadro de ‘La Perla del Pacífico’ viene de empatar ante Santos Laguna en la Fecha 14. Del otro lado, el equipo de Coapa llega de ganarle a Puebla a mitad de semana.

Comandados por Robert Dante Siboldi, los Cañoneros aún tienen posibilidades de meterse a la Fase Final del campeonato. Sin embargo, necesitan conseguir victorias y que los equipos de arriba no logren sumar para poder acceder a la instancia de Play-In del Apertura 2025.

El partido de Mazatlán vs América lo vas a poder disfrutar EN VIVO en el tradicional Viernes Botanero por la señal de Azteca 7, sitio y app de TV Azteca Deportes.

Partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025

Juárez vs Puebla

Mazatlán vs América

Tigres vs Tijuana

León vs Pumas

Chivas vs Atlas

Cruz Azul vs Monterrey

Santos vs Querétaro

Atlético de San Luis vs Necaxa

Toluca vs Pachuca

