Bravos de Juárez vs Pumas: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 31 de julio, partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Bravos de Juárez y la escuadra de Pumas se enfrentarán en la Jornada 3 del torneo mexicano Apertura 2026 de la Liga MX; el duelo se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el que el equipo local hará hasta lo imposible por romper con el mal inicio del certamen de dos derrotas, en tanto que los universitarios que tienen una victoria y una derrota, también van mentalizados en obtener tres puntos.

La tranmisión del partido de Juárez ante Pumas, la podrás ver EN VIVO este Viernes Botanero por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, una vez que termine el partido de Puebla en contra de las Chivas.

Antecedentes de Juárez vs Pumas en Liga MX

En total, Juárez y Pumas han tenido 15 partidos disputados con 6 ganados para los felinos , 6 empatados, 3 que se llevaron los fronterizos; 22 goles a favor de Pumas, la misma cantidad en contra también marcan esa rivalidad.