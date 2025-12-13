Es promesa del futbol internacional, vale 100 MILLONES y sería refuerzo de Chivas para el Clausura 2026

Este viernes 12 de diciembre del 2025, la afición de Chivas recibió una sorpresa con la llegada de un futbolista al aeropuerto que sería nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y que tiene un valor de más de 100 millones de pesos.

El jugador que sería nuevo refuerzo de Chivas es el mediocampista Brian Gutiérrez de 22 años de edad. El jugador llegó al aeropuerto de Guadalajara y firmaría su contrato con el club luego de hacer sus examenes medicos.

“Es un sueño hecho realidad & arriba las @Chivas ” Brian Gutiérrez pic.twitter.com/rtw7WYdiMy — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 12, 2025

El precio de Brian Gutiérrez

Brian tiene un valor estimado de 5 millones de euros segun transfermarkt, por lo que Chivas habría pagado más de 105, 685, 250 de pesos mexicanos.

Gutiérrez llegaría procedente de la MLS. Tras un paso destacado por el conjunto de Chicago Fire, reforzaría al rebaño aportando juventud y gran calidad en el terreno de juego.

Los números de Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez ha disputado un total de 164 partidos con el Chicago, en los que ha acumulando un total de 10,173 minutos en el terreno de juego. Es un jugador que aporta en la ofensiva pues ha marcado 21 goles y ha dado 25 asistencias.

Brian es un mediocampista ofensivo conocido por su habilidad para driblar y su preferencia por jugar el balón por arriba con frecuencia. Sus fortalezas incluyen pases clave, pases filtrados, tiros de larga distancia y bloqueos de balón efectivos, además de ser una amenaza indirecta en jugadas a balón parado. Es un jugador versátil y creativo que ha destacado en el Chicago Fire FC.

