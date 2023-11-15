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La figura del América que podría salir al terminar el Apertura 2023

El futbolista uruguayo Brian Rodríguez podría haber jugado su último partido con el América; luego de seguir lesionado y poder emigrar al futbol europeo en invierno

Brian Rodríguez, Jonathan dos Santos y Julián Quiñones, América

Escrito por: Memo Gómez

El América de nueva cuenta cerró una destacada actuación en la fase regular del Torneo Apertura 2023, el cuadro azulcrema se afianzó en la primera posición y en la última jornada ante los Tigres, se encontró cerca de romper un record de puntos en el futbol mexicano.

En la espera de la definición de la reclasificación por Play-in, los dirigidos por André Jardine están cerca de conocer a su rival en los cuartos de final de la Liga BBVA MX. Mientras tanto, el plantel capitalino se prepara para encarar la recta final del campeonato en busca de conseguir el título número 14.

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Asimismo, al mismo tiempo que unos futbolistas se alistan para disputar los encuentros definitorios, hay otros que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones para regresar lo más pronto a las canchas antes de que se acabe el certamen, tal es el caso de Brian Rodríguez.

Desafortunadamente la situación del jugador uruguayo es compleja de cara a tener actividad en esta Liguilla, luego de sufrir una luxación en la rodilla izquierda en el encuentro de la Fecha 14 ante Rayados, el atacante fue intervenido quirúrgicamente y de acuerdo a su tiempo de recuperación, podría perderse el resto de la temporada.

El extremo sudamericano estaba teniendo un gran desempeño en la presente campaña al participar en todos los juegos posibles hasta su altercado, en la que aportó con cuatro goles a su cuenta. Aunque el ofensor de 23 años podría estar cerca de salir de Las Águilas el siguiente mercado de fichajes.

De acuerdo al periodista especializado en transferencias Ekrem Konur, clubes de La Liga y de la Premier League estarían planeando hacer una oferta por el charrúa de 23 años en la siguiente ventana de traspasos de enero.

Es por eso que Brian podría haber jugado su último partido vistiendo los colores de los Coapa en caso de no poder recuperarse de su lesión y emigrar al continente europeo el próximo año.

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