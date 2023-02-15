Benfica se metió a la complicada casa del Brujas en los Octavos de Final de la Champions League; el equipo de Brujas sólo había perdido un partido en la primera fase de grupos, por lo que la visita suponía un trámite complicado para el club de Portugal.

Por su parte, Benfica superó como primero un grupo que compartió con el PSG y la Juventus de Turín. Por lo que había que confirmar el buen momento del club en la Champions League. Una primera parte en la que los dos equipos estaba bien posicionados en el terreno de juego. Sin muchas ocasiones de go. Aunque ciertamente el club de Portugal había tenido con Gonzalo Ramos las mejores oportunidades.

Joa Mario rompe racha

Benfica tenía un total de 20 partidos sin tener un penalti a favor, y sobre el minuto 51' de la segunda mitad, el futbolista Joao Mario concretó una acción desde la pena máxima para darle la ventaja a su equipo y poner el marcador 1-0 ante Brujas a domicilio.

Sentencia a Brujas

La sentencia para Brujas vino por parte de David Neres, el delantero aprovechó una ocasión dentro del área y mandó guardar la pelota en las redes para poner adelante en la serie al Benfica 2-0; un marcador que buscarán definir con mayor calma en el Estadio de la Luz en Lisboa. Los lusos se instalaría en los Cuartos de Final de la Champions League de mantener el mismo rendimiento.

Cobertura: Brujas vs Benfica | Champions League

MINUTO 87 | GOOOOOOL David Neres pone el 2-0 en el encuentro

MINUTO 50 | GOOOOOOOL Benfica, Joao Mario abre el marcador para su equipo

MINUTO 49| PENAL para el equipo de Benfica

MINUTO 36 | Gonzalo Ramos remata de cabeza y se va por encima del marco

MINUTO 25 | Brujas vive sus mejores momentos del encuentro, pero sin inquietar el marco de Benfica

MINUTO 10| Se mantiene el 0-0 entre Brujas y Benfica, el equipo visitante con las mejores opciones

Brujas superó una fase de grupos que compartió con Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid (ambos eliminados este año). El equipo belga ha venido trabajando muy bien en los últimos años y no es sorpresa que se hayan instalado en estas instancias para medirse al Benfica en los octavos. Un club cuya principal figura ha sido Ferrán Jutgla, quien ha venido a darle mucho poder ofensivo al club de la Champions League.

Por su parte Benfica superó la primera ronda en primer lugar de un sector que compartieron con PSG y Juventus, auténticos pesos pesados de la competencia. El equipo Portugués finalizó invicto en la primera fase y fue una de las grandes sorpresas del año pasado pese haber vendido a su principal figura a inicios de la temporada. El delantero Darwin Núñez, quien recaló en el Liverpool.

Roger Schmidt, entrenador del Benfica : “El Club Brugge es un equipo fuerte con muchos jugadores jóvenes y talentosos. Ya logramos nuestro primer objetivo, que era pasar la fase de grupos, pero obviamente seguiremos luchando para ganar cada juego.”

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Horario y dónde ver el Brujas vs Benfica

El Brujas vs Benfica será el día 15 de febrero de 2023 en el Estadio Jan Breydel como parte de la ida de los Octavos de Final de la Champions League. El encuentro será disputado a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. El encuentro se puede disfrutar por la plataforma streaming de HBO y HBO Max.

