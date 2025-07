Director Deportivo mexicano a DETALLES de contratar a jugador del Bayern Múnich

Celta de Vigo podría cerrar en los próximos días la incorporación de Bryan Zaragoza, el extremo español de 23 años que pertenece al Bayern de Múnich. Según informan desde España, las conversaciones entre ambos clubes han avanzado hasta una fase muy próxima a sellar un acuerdo de cesión con opción de compra, en la que el Celta asumiría parte de la ficha del jugador durante la temporada 2025–26 .

Dicha operación, permitiría al conjunto vigués reforzar su perfil ofensivo por banda izquierda, una zona en la que ha mostrado carencias durante la pretemporada y el arranque del ejercicio, y al mismo tiempo ofrecería a Zaragoza la oportunidad de reencontrar su mejor nivel en La Liga .

Bryan Zaragoza aterrizó en el Bayern en diciembre de 2023 tras pagar el club alemán 15 millones de euros al Granada CF, pero su adaptación no fue la esperada. En los siete partidos que jugó en la Bundesliga 2023–24 apenas acumuló minutos y no logró anotar ni asistir, lo que le llevó a salir cedido al CA Osasuna, donde disputó 28 encuentros y marcó un gol, además de dar seis asistencias. Bayern entiende que, tras no triunfar ni en Múnich ni en Pamplona, un retorno a España podría reactivar la progresión de un talento que deslumbró en Granada y en la selección española sub-21.

¿Qué influyó en que el Celta de Vigo se adelantara al resto por Bryan Zaragoza?

El interés de otros clubes españoles, como Villarreal, Real Betis y Sevilla, quedó relegado debido a las exigencias económicas que planteaba el Bayern: una cesión remunerada en torno a los dos millones de euros más una opción de compra obligatoria valorada entre 12 y 15 millones. Sin embargo, el Celta ha aceptado estas condiciones y avanzó aún más rápido las negociaciones gracias a la buena relación entre el director deportivo mexicano Marco Garcés y los emisarios bávaros.

Para el Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, la llegada de Zaragoza supondría un refuerzo de garantías para alternar con otros atacantes y dar descanso a Iago Aspas, además de dotar de versatilidad al ataque celeste, que busca foguear a jóvenes con proyección. Por su parte, el Bayern liberará masa salarial y facilitará una salida positiva para un jugador que aún tiene contrato hasta 2029, con la esperanza de que recupere valor de mercado en caso de que la opción de compra se haga efectiva al término de la cesión.

¿Cuándo podría ser presentado Zaragoza en el Celta de Vigo?

En las próximas horas se espera el desenlace definitivo de la operación, sujeta aún a revisión médica y a los últimos flecos contractuales. Si todo marcha según lo previsto, Bryan Zaragoza podría ser presentado como nuevo jugador celeste antes de que concluya julio, justo a tiempo para incorporarse al inicio de la pretemporada oficial del Celta de Vigo.

