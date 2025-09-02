¿Se termina el invicto? El calendario de Cruz Azul en septiembre

El conjunto de Cruz Azul tendrá cuatro partidos en el mes de septiembre cuando termine la fecha FIFA. La Máquina se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos al tener dos empates y cinco victorias de forma consecutiva.

Para septiembre, el equipo Celeste buscará mantener su racha positiva de victorias y buscaría seguir en los primeros lugares de la tabla. Nicolás Larcamón tendrá pruebas que pueden ser complicados pues se medirá ante equipos que se encuentran en los primeros entre los primeros 10 lugares de la tabla.

Qué golazo de Rodo en Guadalajara 🔥💙 pic.twitter.com/UZZpAIaoWt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 1, 2025

Te puede interesar: Los partidos que se perdería Ángel Sepúlveda con Cruz Azul por su lesión

Los rivales que tendrá Cruz Azul en septiembre

Cruz Azul se enfrentará a Pachuca, Juárez, Querétaro y Tijuana. Tres equipos se encuentran en los primeros ocho lugares por lo que podrían ser partidos cerrados para la Máquina.

El primer partido que disputará será ante Pachuca en la Jornada 8 el sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos se ubican en el sexto lugar con 13 puntos.

El segundo partido que disputará será contra Juárez en la Jornada 9 el viernes 19 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario. Tras la jornada 7, el equipo de la frontera se ubica en el octavo lugar con once puntos.

El tercer partido que tendrá es contra Querétaro en la Jornada 10 el miércoles 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario. Uno de los juegos más “tranquilos” en el papel para la Máquina ante los gallos que se ubican en el fondo de la tabla.

Por último, el domingo 28 de septiembre, Cruz Azul visitará a Tijuana en el Estadio Caliente en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.