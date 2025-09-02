Los partidos que se perdería Ángel Sepúlveda con Cruz Azul por su lesión
Conoce los partidos que se perdería Ángel Sepúlveda con Cruz Azul por su lesión de ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo
Este lunes 1 de septiembre del 2025, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer que la lesión de Ángel Sepúlveda es una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo. El delantero se lesionó en el partido ante Chivas del pasado sábado 30 de agosto.
Ángel ya se encuentra realizando trabajos de recuperación para poder recuperarse de su lesión, pero todo parece indicar que el delantero se perdería por lo menos las próximas tres jornadas, dependiendo de la evolución que tenga de su lesión.
Cruz Azul no contaría con Ángel Sepúlveda por lo menos para las próximas tres jornadas, dependiendo de la evolución que tenga de su lesión. El delantero se perdería la jornada 8, 9 y 10, fechas en las que se enfrentan a Pachuca, Juárez y Querétaro.
Tendremos 4️⃣ encuentros en Septiembre.
Guarden las fechas, Azules. 💙📆
- Pachuca vs Cruz Azul
- Sábado 13 de septiembre
- Jornada 8
- Estadio Hidalgo
- Cruz Azul vs Juárez
- 19 de septiembre
- Jornada 9
- Estadio Olímpico Universitario
- Cruz Azul vs Querétaro
- 24 de septiembre
- Jornada 10
- Estadio Olímpico Universitario
La lesión que sufrió Ángel Sepúlveda
La Máquina dio a conocer que tras realizarle los estudios correspondiente, Ángel Sepúlveda sufrió de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo.
“CF Cruz Azul informa que, luego de realizar estudios de imagen al jugador Ángel Sepúlveda el cuerpo médico confirmó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo
Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución no obstante el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.
El tiempo de recuperación de una rotura miofibrilar en los isquiotibiales varia según la gravedad de la lesión, pero puede durar desde 8-10 días para una lesión leve (Grado l), de 3-4 semanas para una lesión parcial (Grado l), y de 1-3 meses o más para una rotura total (Grado |l) que puede requerir cirugía.
Reporte Médico: Ángel Sepúlveda.
— CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 2, 2025