Los partidos que se perdería Ángel Sepúlveda con Cruz Azul por su lesión

Este lunes 1 de septiembre del 2025, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer que la lesión de Ángel Sepúlveda es una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo. El delantero se lesionó en el partido ante Chivas del pasado sábado 30 de agosto.

Ángel ya se encuentra realizando trabajos de recuperación para poder recuperarse de su lesión, pero todo parece indicar que el delantero se perdería por lo menos las próximas tres jornadas, dependiendo de la evolución que tenga de su lesión.

Cruz Azul no contaría con Ángel Sepúlveda por lo menos para las próximas tres jornadas, dependiendo de la evolución que tenga de su lesión. El delantero se perdería la jornada 8, 9 y 10, fechas en las que se enfrentan a Pachuca, Juárez y Querétaro.

Pachuca vs Cruz Azul

Sábado 13 de septiembre

Jornada 8

Estadio Hidalgo

Cruz Azul vs Juárez

19 de septiembre

Jornada 9

Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs Querétaro

24 de septiembre

Jornada 10

Estadio Olímpico Universitario

La lesión que sufrió Ángel Sepúlveda

La Máquina dio a conocer que tras realizarle los estudios correspondiente, Ángel Sepúlveda sufrió de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo.

“CF Cruz Azul informa que, luego de realizar estudios de imagen al jugador Ángel Sepúlveda el cuerpo médico confirmó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo

Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución no obstante el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

El tiempo de recuperación de una rotura miofibrilar en los isquiotibiales varia según la gravedad de la lesión, pero puede durar desde 8-10 días para una lesión leve (Grado l), de 3-4 semanas para una lesión parcial (Grado l), y de 1-3 meses o más para una rotura total (Grado |l) que puede requerir cirugía.