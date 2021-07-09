En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigésimo novena ocasión que la disciplina de atletismo esté en el programa olímpico, mientras que será la vigésimo octava en la categoría femenil. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de atletismo en la próxima justa deportiva cuatrienal.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

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Atenas 1986 fue la primera edición para los hombres y París 1900, cuatro años después, fue para las mujeres; desde entonces, 47 eventos componen la disciplina. 24 en categoría masculina y 23 en femenina. El Estadio Olímpico de Tokio será la sede de las múltiples competencias.

Calendario, fechas y horarios del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Jueves 29 de julio | 19:00 a 22:30 | hora CDMX

Ronda 1 de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina

Ronda clasificatoria de salto de altura en categoría masculina

Ronda clasificatoria de lanzamiento de disco en categoría masculina

Ronda 1 de 400 metros con vallas en categoría masculina

Ronda 1 de 800 metros en categoría femenina

Ronda 1 de 100 metros en categoría femenina

Viernes 30 de julio | 05:00 a 07:00 | hora CDMX

Final de 10 mil metros en categoría masculina

de 10 mil metros en categoría masculina Ronda clasificatoria de triple salto en categoría femenina

Ronda clasificatoria de lanzamiento de peso en categoría femenina

Ronda 1 de 500 metros en categoría femenina

Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría mixta

Viernes 30 de julio | 19:00 a 22:00 | hora CDMX

Ronda 1 de 800 metros en categoría masculina

Ronda clasificatoria de salto de pértiga en categoría masculina

Ronda preliminar de 100 metros en categoría masculina

Ronda 1 de 400 metros con vallas en categoría femenina

Ronda clasificatoria de lanzamiento de disco en categoría femenina

Ronda clasificatoria de 100 metros con vallas en categoría femenina

Sábado 31 de julio | 05:00 a 07:55 | hora CDMX

Ronda clasificatoria de salto de longitud en categoría masculina

Ronda 1 de 100 metros en categoría masculina

Final de lanzamiento de disco en categoría masculina

de lanzamiento de disco en categoría masculina Ceremonia de premiación de 10 mil metros en categoría masculina

Semifinales de 100 metros en categoría femenina

Semifinales de 800 metros en categoría femenina

Final de 100 metros en categoría femenina

de 100 metros en categoría femenina Final de relevos 4x400 metros en categoría mixta

Sábado 31 de julio | 19:10 a 22:00 | hora CDMX

Ronda 1 de 400 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de lanzamiento de disco en categoría masculina

Ronda clasificatoria de lanzamiento de martillo en categoría femenina

Ronda clasificatoria de salto de longitud en categoría femenina

Ronda 1 de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina

Final de lanzamiento de peso en categoría femenina

de lanzamiento de peso en categoría femenina Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría mixta

Domingo 1º de agosto | 05:00 a 07:55 | hora CDMX

Semifinales de 100 metros en categoría masculina

Semifinales de 800 metros en categoría masculina

Semifinales de 400 metros con vallas en categoría masculina

Final de 100 metros en categoría masculina

de 100 metros en categoría masculina Final de salto de altura en categoría masculina

de salto de altura en categoría masculina Ceremonia de premiación de salto de altura en categoría masculina

Semifinales de 100 metros con vallas en categoría femenina

Final de triple salto en categoría femenina

de triple salto en categoría femenina Ceremonia de premiación de 100 metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de lanzamiento de peso en categoría femenina

Domingo 1º de agosto | 19:00 a 21:55 | hora CDMX

Ronda clasificatoria de lanzamiento de martillo en categoría masculina

Final de salto de longitud en categoría masculina

de salto de longitud en categoría masculina Ronda 1 de 200 metros en categoría femenina

Ronda 1 de mil 500 metros en categoría femenina

Final de 100 metros con vallas en categoría femenina

de 100 metros con vallas en categoría femenina Ceremonia de premiación de triple salto en categoría femenina

Lunes 2 de agosto | 05:00 a 10:00 | hora CDMX

Semifinales de 400 metros en categoría masculina

Final de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina

de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina Ceremonia de premiación de 100 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de salto de longitud en categoría masculina

Ronda clasificatoria de salto con pértiga en categoría femenina

Semifinales de 200 metros en categoría femenina

Semifinales de 400 metros con vallas en categoría femenina

Final de lanzamiento de disco en categoría femenina

de lanzamiento de disco en categoría femenina Final de 5 mil metros en categoría femenina

de 5 mil metros en categoría femenina Ceremonia de premiación de 100 metros con vallas en categoría femenina

Lunes 2 de agosto | 19:00 a 22:35 | hora CDMX

Ronda clasificatoria de triple salto en categoría masculina

Ronda 1 de mil 500 metros en categorías masculina

Ronda 1 de 200 metros en categoría masculina

Final de 400 metros con vallas en categoría masculina

de 400 metros con vallas en categoría masculina Ceremonia de premiación de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina

Ronda clasificatoria de lanzamiento de jabalina en categoría femenina

Ronda 1 de 400 metros en categoría femenina

Final de salto de longitud en categoría femenina

de salto de longitud en categoría femenina Ceremonia de premiación de 5 mil metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de lanzamiento de disco en categoría femenina

Martes 3 de agosto | 05:00 a 07:55 | hora CDMX

Ronda clasificatoria de lanzamiento de peso en categoría masculina

Ronda 1 de 110 metros con vallas en categoría masculina

Ronda 1 de 5 mil metros en categoría masculina

Semifinales de 200 metros en categoría masculina

Final de salto con pértiga en categoría masculina

de salto con pértiga en categoría masculina Ceremonia de premiación de 400 metros con vallas en categorías masculina

Final de lanzamiento de martillo en categoría femenina

de lanzamiento de martillo en categoría femenina Final de 800 metros en categoría femenina

de 800 metros en categoría femenina Final de 200 metros en categoría femenina

de 200 metros en categoría femenina Ceremonia de premiación de salto de longitud en categoría femenina

Martes 3 de agosto | 19:00 a 22:25 | hora CDMX

Ronda clasificatoria de lanzamiento de jabalina en categoría masculina

Decatlón en categoría masculina - 100 metros

Decatlón en categoría masculina - salto de longitud

Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de peso

Semifinales de 110 metros con vallas en categoría masculina

Ceremonia de premiación de salto con pértiga en categoría masculina

Heptatlón en categoría femenina - 100 metros con vallas

Heptatlón en categoría femenina - salto de altura

Final de 400 metros con vallas en categoría femenina

de 400 metros con vallas en categoría femenina Ceremonia de premiación de lanzamiento de martillo en categoría femenina

Ceremonia de premiación de 800 metros en categoría femenina

Miércoles 4 de agosto | 04:30 a 08:00 | hora CDMX

Decatlón en categoría masculina - salto de altura

Decatlón en categoría masculina - 400 metros

Final de lanzamiento de martillo en categoría masculina

de lanzamiento de martillo en categoría masculina Final de 800 metros en categoría masculina

de 800 metros en categoría masculina Final de 200 metros en categoría masculina

de 200 metros en categoría masculina Heptatlón en categoría femenina - 200 metros

Heptatlón en categoría femenina - lanzamiento de peso

Semifinales de mil 500 metros en categoría femenina

Semifinales de 400 metros en categoría femenina

Fin al de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina

al de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina Ceremonia de premiación de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina

Ceremonia de premiación de 200 metros en categoría femenina

Miércoles 4 de agosto | 19:00 a 01:05 | hora CDMX

Ronda 1 de relevos 4x100 metros en categoría masculina

Decatlón en categoría masculina - 110 metros con vallas

Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de disco

Decatlón en categoría masculina - salto con pértiga

Final de 110 metros con vallas en categoría masculina

de 110 metros con vallas en categoría masculina Final de triple salto en categoría masculina

de triple salto en categoría masculina Final de lanzamiento de disco en categoría masculina

de lanzamiento de disco en categoría masculina Ceremonia de premiación de lanzamiento de martillo en categoría masculina

Ceremonia de premiación de 800 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de 200 metros en categoría masculina

Ronda clasificatoria de salto de altura en categoría femenina

Ronda 1 de relevos 4x100 metros en categoría femenina

Heptatlón en categoría femenina - lanzamiento de jabalina

Heptatlón en categoría femenina - salto de longitud

Jueves 5 de agosto | 02:30 a 04:05 | hora CDMX

Marcha de 20 kilómetros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de marcha de 20 kilómetros en categoría masculina

Jueves 5 de agosto | 05:00 a 07:45 | hora CDMX

Decatlón en categoría masculina - mil 500 metros

Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de jabalina

Semifinales de mil 500 metros en categoría masculina

Final de 400 metros en categoría masculina

de 400 metros en categoría masculina Ceremonia de premiación de lanzamiento de peso en categoría masculina

Ceremonia de premiación de 110 metros con vallas en categoría masculina

Ceremonia de premiación de triple salto en categoría masculina

Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría masculina

Heptatlón en categoría femenina - 800 metros

Final de salto con pértiga en categoría femenina

Jueves 5 de agosto | 15:30 a 20:00 | hora CDMX

Final marcha de 50 kilómetros en categoría masculina

marcha de 50 kilómetros en categoría masculina Ceremonia de premiación de marcha de 50 kilómetros en categoría masculina

Viernes 6 de agosto | 02:30 a 04:14 | hora CDMX

Final de marcha de 20 kilómetros en categoría femenina

de marcha de 20 kilómetros en categoría femenina Ceremonia de premiación de marcha de 20 kilómetros en categoría femenina

Viernes 6 de agosto | 06:50 a 08:55 | hora CDMX

Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría masculina

Final de 5 mil metros en categoría masculina

de 5 mil metros en categoría masculina Final de relevos 4x100 metros en categoría masculina

de relevos 4x100 metros en categoría masculina Ceremonia de premiación de 400 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de 5 mil metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de 20 kilómetros en categoría masculina

Ceremonia de premiación del decatlón en categoría masculina

Final de 400 metros en categoría femenina

de 400 metros en categoría femenina Fin al de mil 500 metros en categoría femenina

al de mil 500 metros en categoría femenina Final de relevos 4x100 metros en categoría femenina

de relevos 4x100 metros en categoría femenina Final de lanzamiento de jabalina en categoría femenina

de lanzamiento de jabalina en categoría femenina Ceremonia de premiación de 400 metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de mil 500 metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de heptatlón en categoría femenina

Ceremonia de premiación de salto con pértiga en categoría femenina

Viernes 6 de agosto | 17:00 a 20:15 | hora CDMX

Final del maratón en categoría femenina

Sábado 7 de agosto | 05:00 a 08:20 | hora CDMX

Final de mil 500 metros en categoría masculina

de mil 500 metros en categoría masculina Final de relevos 4x400 metros en categoría masculina

de relevos 4x400 metros en categoría masculina Final de lanzamiento de jabalina en categoría masculina

de lanzamiento de jabalina en categoría masculina Ceremonia de premiación de mil 500 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de marcha de 50 kilómetros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de relevos 4x100 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría masculina

Ceremonia de premiación de lanzamiento de jabalina en categoría masculina

Final de 10 mil metros en categoría femenina

de 10 mil metros en categoría femenina Final de salto de altura en categoría femenina

de salto de altura en categoría femenina Final de relevos de 4x400 metros en categoría femenina

de relevos de 4x400 metros en categoría femenina Ceremonia de premiación de 10 mil metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de salto de altura en categoría femenina

Ceremonia de premiación de la marcha de 20 kilómetros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de relevos 4x100 metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría femenina

Ceremonia de premiación de lanzamiento de jabalina en categoría femenina

Sábado 7 de agosto | 17:00 a 19:45 | hora CDMX

Final del maratón en categoría masculina

del maratón en categoría masculina Ceremonia de premiación del maratón en categoría masculina

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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.