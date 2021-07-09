Calendario, fechas y horarios del atletismo en los Juegos Olímpicos
Descubre el calendario, fechas y horarios para que no te pierdas las carreras de atletismo que tendrán lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigésimo novena ocasión que la disciplina de atletismo esté en el programa olímpico, mientras que será la vigésimo octava en la categoría femenil. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de atletismo en la próxima justa deportiva cuatrienal.
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Atenas 1986 fue la primera edición para los hombres y París 1900, cuatro años después, fue para las mujeres; desde entonces, 47 eventos componen la disciplina. 24 en categoría masculina y 23 en femenina. El Estadio Olímpico de Tokio será la sede de las múltiples competencias.
Calendario, fechas y horarios del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Jueves 29 de julio | 19:00 a 22:30 | hora CDMX
- Ronda 1 de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de salto de altura en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de disco en categoría masculina
- Ronda 1 de 400 metros con vallas en categoría masculina
- Ronda 1 de 800 metros en categoría femenina
- Ronda 1 de 100 metros en categoría femenina
Viernes 30 de julio | 05:00 a 07:00 | hora CDMX
- Final de 10 mil metros en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de triple salto en categoría femenina
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de peso en categoría femenina
- Ronda 1 de 500 metros en categoría femenina
- Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría mixta
Viernes 30 de julio | 19:00 a 22:00 | hora CDMX
- Ronda 1 de 800 metros en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de salto de pértiga en categoría masculina
- Ronda preliminar de 100 metros en categoría masculina
- Ronda 1 de 400 metros con vallas en categoría femenina
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de disco en categoría femenina
- Ronda clasificatoria de 100 metros con vallas en categoría femenina
Sábado 31 de julio | 05:00 a 07:55 | hora CDMX
- Ronda clasificatoria de salto de longitud en categoría masculina
- Ronda 1 de 100 metros en categoría masculina
- Final de lanzamiento de disco en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 10 mil metros en categoría masculina
- Semifinales de 100 metros en categoría femenina
- Semifinales de 800 metros en categoría femenina
- Final de 100 metros en categoría femenina
- Final de relevos 4x400 metros en categoría mixta
Sábado 31 de julio | 19:10 a 22:00 | hora CDMX
- Ronda 1 de 400 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de disco en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de martillo en categoría femenina
- Ronda clasificatoria de salto de longitud en categoría femenina
- Ronda 1 de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina
- Final de lanzamiento de peso en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría mixta
Domingo 1º de agosto | 05:00 a 07:55 | hora CDMX
- Semifinales de 100 metros en categoría masculina
- Semifinales de 800 metros en categoría masculina
- Semifinales de 400 metros con vallas en categoría masculina
- Final de 100 metros en categoría masculina
- Final de salto de altura en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de salto de altura en categoría masculina
- Semifinales de 100 metros con vallas en categoría femenina
- Final de triple salto en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 100 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de peso en categoría femenina
Domingo 1º de agosto | 19:00 a 21:55 | hora CDMX
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de martillo en categoría masculina
- Final de salto de longitud en categoría masculina
- Ronda 1 de 200 metros en categoría femenina
- Ronda 1 de mil 500 metros en categoría femenina
- Final de 100 metros con vallas en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de triple salto en categoría femenina
Lunes 2 de agosto | 05:00 a 10:00 | hora CDMX
- Semifinales de 400 metros en categoría masculina
- Final de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 100 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de salto de longitud en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de salto con pértiga en categoría femenina
- Semifinales de 200 metros en categoría femenina
- Semifinales de 400 metros con vallas en categoría femenina
- Final de lanzamiento de disco en categoría femenina
- Final de 5 mil metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 100 metros con vallas en categoría femenina
Lunes 2 de agosto | 19:00 a 22:35 | hora CDMX
- Ronda clasificatoria de triple salto en categoría masculina
- Ronda 1 de mil 500 metros en categorías masculina
- Ronda 1 de 200 metros en categoría masculina
- Final de 400 metros con vallas en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 3 mil metros con obstáculos en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de jabalina en categoría femenina
- Ronda 1 de 400 metros en categoría femenina
- Final de salto de longitud en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 5 mil metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de disco en categoría femenina
Martes 3 de agosto | 05:00 a 07:55 | hora CDMX
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de peso en categoría masculina
- Ronda 1 de 110 metros con vallas en categoría masculina
- Ronda 1 de 5 mil metros en categoría masculina
- Semifinales de 200 metros en categoría masculina
- Final de salto con pértiga en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 400 metros con vallas en categorías masculina
- Final de lanzamiento de martillo en categoría femenina
- Final de 800 metros en categoría femenina
- Final de 200 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de salto de longitud en categoría femenina
Martes 3 de agosto | 19:00 a 22:25 | hora CDMX
- Ronda clasificatoria de lanzamiento de jabalina en categoría masculina
- Decatlón en categoría masculina - 100 metros
- Decatlón en categoría masculina - salto de longitud
- Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de peso
- Semifinales de 110 metros con vallas en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de salto con pértiga en categoría masculina
- Heptatlón en categoría femenina - 100 metros con vallas
- Heptatlón en categoría femenina - salto de altura
- Final de 400 metros con vallas en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de martillo en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 800 metros en categoría femenina
Miércoles 4 de agosto | 04:30 a 08:00 | hora CDMX
- Decatlón en categoría masculina - salto de altura
- Decatlón en categoría masculina - 400 metros
- Final de lanzamiento de martillo en categoría masculina
- Final de 800 metros en categoría masculina
- Final de 200 metros en categoría masculina
- Heptatlón en categoría femenina - 200 metros
- Heptatlón en categoría femenina - lanzamiento de peso
- Semifinales de mil 500 metros en categoría femenina
- Semifinales de 400 metros en categoría femenina
- Final de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 3 mil metros con obstáculos en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 200 metros en categoría femenina
Miércoles 4 de agosto | 19:00 a 01:05 | hora CDMX
- Ronda 1 de relevos 4x100 metros en categoría masculina
- Decatlón en categoría masculina - 110 metros con vallas
- Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de disco
- Decatlón en categoría masculina - salto con pértiga
- Final de 110 metros con vallas en categoría masculina
- Final de triple salto en categoría masculina
- Final de lanzamiento de disco en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de martillo en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 800 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 200 metros en categoría masculina
- Ronda clasificatoria de salto de altura en categoría femenina
- Ronda 1 de relevos 4x100 metros en categoría femenina
- Heptatlón en categoría femenina - lanzamiento de jabalina
- Heptatlón en categoría femenina - salto de longitud
Jueves 5 de agosto | 02:30 a 04:05 | hora CDMX
- Marcha de 20 kilómetros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de marcha de 20 kilómetros en categoría masculina
Jueves 5 de agosto | 05:00 a 07:45 | hora CDMX
- Decatlón en categoría masculina - mil 500 metros
- Decatlón en categoría masculina - lanzamiento de jabalina
- Semifinales de mil 500 metros en categoría masculina
- Final de 400 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de peso en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 110 metros con vallas en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de triple salto en categoría masculina
- Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría masculina
- Heptatlón en categoría femenina - 800 metros
- Final de salto con pértiga en categoría femenina
Jueves 5 de agosto | 15:30 a 20:00 | hora CDMX
- Final marcha de 50 kilómetros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de marcha de 50 kilómetros en categoría masculina
Viernes 6 de agosto | 02:30 a 04:14 | hora CDMX
- Final de marcha de 20 kilómetros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de marcha de 20 kilómetros en categoría femenina
Viernes 6 de agosto | 06:50 a 08:55 | hora CDMX
- Ronda 1 de relevos 4x400 metros en categoría masculina
- Final de 5 mil metros en categoría masculina
- Final de relevos 4x100 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 400 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 5 mil metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de 20 kilómetros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación del decatlón en categoría masculina
- Final de 400 metros en categoría femenina
- Final de mil 500 metros en categoría femenina
- Final de relevos 4x100 metros en categoría femenina
- Final de lanzamiento de jabalina en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 400 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de mil 500 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de heptatlón en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de salto con pértiga en categoría femenina
Viernes 6 de agosto | 17:00 a 20:15 | hora CDMX
- Final del maratón en categoría femenina
Sábado 7 de agosto | 05:00 a 08:20 | hora CDMX
- Final de mil 500 metros en categoría masculina
- Final de relevos 4x400 metros en categoría masculina
- Final de lanzamiento de jabalina en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de mil 500 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de marcha de 50 kilómetros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de relevos 4x100 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría masculina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de jabalina en categoría masculina
- Final de 10 mil metros en categoría femenina
- Final de salto de altura en categoría femenina
- Final de relevos de 4x400 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de 10 mil metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de salto de altura en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de la marcha de 20 kilómetros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de relevos 4x100 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de relevos 4x400 metros en categoría femenina
- Ceremonia de premiación de lanzamiento de jabalina en categoría femenina
Sábado 7 de agosto | 17:00 a 19:45 | hora CDMX
- Final del maratón en categoría masculina
- Ceremonia de premiación del maratón en categoría masculina
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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?
La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.