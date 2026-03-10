Campeón con Cruz Azul se gradúa de árbitro

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales la foto de un exjugador de Cruz Azul que informó en sus redes sociales que se graduó de árbitro, por lo que sería si siguiente paso en su carrera.

El exfutbolista que decidió dar ese nuevo salto en su carrera es Jaiber Jiménez. El canterano celeste compartió una serie de fotos en las que muestra estar acompañado por su familia y con el título y una credencial que lo acreditan de haberse graduado del Arbitraje Profesional.

La afición de Cruz Azul celebra que Jaiber Jiménez sea árbitro

La afición celeste celebró la noticia del jugador, primero felicitandoló por el nuevo logró que consiguió en su carrera y segundo de burla aseguraron que el puede ser el encargado de darle otro título al equipo si es que le llega a tocar se el jugador central encargado de alguna final del equipo.

Jaiber Jiménez ya le dio un campeonato a Cruz Azul como jugador. Ahora empieza camino como árbitro. Quién quita y en unos años termina marcándole un penal a favor a su equipo en una final así como el Gato Ortíz. El futbol siempre da vueltas. pic.twitter.com/t4t3ivOyB0 — Beto (@betogutlop) March 9, 2026

Los números de Jaiber Jiménez en Cruz Azul

Jaiber Jiménez, a sus 31 años de edad, no logró consolidarse en el primer equipo de Cruz Azul pues el futbolista solo registra un total de 14 juegos disputados, en los que logró dos asistencias y un total de 867 minutos en el terreno de juego.

Siempre fue un jugador que estuvo en la banca y con el plantel, por lo que logró ser parte de tres títulos con el equipo. La novena en el 2021 y dos campeón de campeones.