Exhiben la RIDÍCULA cantidad que recibió el América por vender a Álvaro Fidalgo

En los últimos días, Álvaro Fidalgo ha sido uno de los temas en tendencia en las redes sociales por su salida del América durate el Clausura 2026 y ahora se ha dado a conocer la cantidad que recibió el equipo de Coapa por la venta del español.

Hoy os hablo con el corazón en la mano.

El 1 de febrero de 2021 me monté en el avión con muchos objetivos, crecer, disfrutar, trascender y ganarme el cariño de un club gigante con millones de aficionados. Tenía una idea del equipo y el País al que llegaba, pero todo superó mis… pic.twitter.com/YSufyzEMkQ — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) February 2, 2026

El reportero, Gonzalo Tortosa del Chiringuito y diferentes medios de comunicación han revelado que el América no recibió mucho dinero por la venta de su figura, Álvaro Fidalgo. El Betis tuvo que pagar unicamente la cantidad de 1.5 millones de dólares para poder reforzarse con el mediocampista.

El valor de Álvaro Fidalgo

El precio en el que fue vendido Fidalgo ha generado mucha polemica entre los aficionados del América pues consideran que fue dejarlo ir por un precio muy bajo y han considerado que es ridícula la cantidad.

Es importante tener en cuenta que Álvaro solo tenía contrato con los de Coapa hasta terminar el Clausura 2026, por lo que podía irse gratis del equipo en verano. De esta forma, el club logró dejar salir en buenos terminos a una de sus leyendas, tuvo un ingreso y deja abierta la posibilidad de un regreso del español.

🟢⚪️🚨 Álvaro Fidalgo va a ser jugador del Real Betis. ❗️Traspaso de alrededor de 1.5M€ a Club América. Acuerdo para que firme hasta 2030. ⏳Está previsto que llegue mañana a Sevilla. Se continúa trabajando la salida de Bakambu para un delantero. @elchiringuitotv pic.twitter.com/t3NtChpjeq — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) February 1, 2026

Actualmente, con información de transfermarkt, el precio de Álvaro Fidalgo es de 8.5 millones de dólares, siendo uno de los jugadores más caros del futbol mexicano.

Otro sector de la afición considera que Fidalgo cumplió con el equipo tras dejar el tricampeonato por lo que no le dan tanto peso al valor en el que fue vendido.

