logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Exhiben la RIDÍCULA cantidad que recibió el América por vender a Álvaro Fidalgo

El conjunto del América recibió una baja cantidad por la venta de Álvaro Fidalgo al Real Betis durante el Clausura 2026

media-alvaro-fidalgo-ea-sports-fc-26-betis.jpg
|Instagram: Álvaro Fidalgo
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Iván Vilchis

En los últimos días, Álvaro Fidalgo ha sido uno de los temas en tendencia en las redes sociales por su salida del América durate el Clausura 2026 y ahora se ha dado a conocer la cantidad que recibió el equipo de Coapa por la venta del español.

El reportero, Gonzalo Tortosa del Chiringuito y diferentes medios de comunicación han revelado que el América no recibió mucho dinero por la venta de su figura, Álvaro Fidalgo. El Betis tuvo que pagar unicamente la cantidad de 1.5 millones de dólares para poder reforzarse con el mediocampista.

El valor de Álvaro Fidalgo

El precio en el que fue vendido Fidalgo ha generado mucha polemica entre los aficionados del América pues consideran que fue dejarlo ir por un precio muy bajo y han considerado que es ridícula la cantidad.

Es importante tener en cuenta que Álvaro solo tenía contrato con los de Coapa hasta terminar el Clausura 2026, por lo que podía irse gratis del equipo en verano. De esta forma, el club logró dejar salir en buenos terminos a una de sus leyendas, tuvo un ingreso y deja abierta la posibilidad de un regreso del español.

Actualmente, con información de transfermarkt, el precio de Álvaro Fidalgo es de 8.5 millones de dólares, siendo uno de los jugadores más caros del futbol mexicano.

Otro sector de la afición considera que Fidalgo cumplió con el equipo tras dejar el tricampeonato por lo que no le dan tanto peso al valor en el que fue vendido.

Tags relacionados
Club América