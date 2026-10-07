La cantidad EXACTA de goles de Messi en la selección de Argentina

Hay partidos que quedan asociados a un resultado y otros que adquieren importancia por lo que representan. El encuentro entre Argentina y Benín pertenece a este último grupo, ya que Lionel Messi tuvo su despedida con la Selección Argentina en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. Además, Leo amplió sus récords y su cantidad de goles en la albiceleste a 126.

Con el gol de penal de Messi, el capitán amplió su cantidad de goles en Argentina. Leo decidió ponerle punto final a su recorrido internacional después de 21 años desde aquel debut en 2005. Con 39 años, cerró una etapa que incluyó momentos difíciles y títulos que marcaron la historia reciente del combinado nacional.

La cantidad EXACTA de goles de Messi con Argentina

Con el gol de penal de Messi ante Benín, Leo Messi llegó a 126 goles exactos con la playera de la selección Argentina en 208 partidos jugados. Además, sumó 11 hat-tricks y 17 dobletes. Por último, 21 de esos tantos fueron en una Copa Mundial de la FIFA.

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Messi se retiró con un gol en el Monumental

La despedida tuvo lugar en Buenos Aires, una ciudad siempre vinculada con los partidos de Messi con la Selección. El Monumental recibió el partido entre Argentina y Benín. Allí, Leo marcó un gol de penal en el minuto 71, luego de que el árbitro pitara infracción sobre Agustín Giay.

El aplausometro del Monumental en la despedida del mejor de los tiempos 👏 https://t.co/rd3ITY40Vo — Rodrigo Acuña (@rodrigoacuna_) October 6, 2026

La AFA preparó el compromiso frente a Benín como un homenaje para el capitán, quien tuvo la posibilidad de compartir sus últimos minutos con la camiseta argentina frente al público local. Y, nuevamente, lo hizo con un gol y dos asistencias.

Una trayectoria que comenzó en 2005 y brilló hasta en el final

Messi debutó con la Selección Argentina en 2005 y desde entonces atravesó distintas generaciones del equipo nacional. Con el paso de los años, consiguió títulos tanto en categorías juveniles como con la selección mayor.

Entre los trofeos más importantes aparecen el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, se despidió con un gol.

