El último baile: estos son todos los récords que rompió Messi en la Selección de Argentina

Así como Lionel Messi recibió el título de doctor en la Universidad de Buenos Aires, Leo también ha sido homenajeado en el estadio Monumental. El recinto que tantas veces lo vio jugar con la Selección Argentina ha sido el escenario de su último partido con el combinado nacional, en una noche marcada por una despedida histórica, donde amplió sus récords.

Mientras que Leo Messi marcó de penal en su despedida con victoria 3-0 ante Benín, también dejó una trayectoria repleta de récords con Argentina. Después de 21 años desde su debut en 2005, el capitán cerró su etapa internacional con 39 años y una cantidad de marcas que difícilmente serán igualadas.

Gol número 126 de Lionel Messi en la Selección Argentina https://t.co/2SqYfH9pld — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Los 18 récords de Lionel Messi

Más partidos disputados: 208.

Máximo goleador histórico: 126 goles.

Máximo asistidor histórico: 70 asistencias.

Más capitanías: 148.

Más partidos ganados: 135.

Más goles en partidos oficiales: 71.

Más Mundiales disputados: 6.

Más partidos en Mundiales: 34.

Máximo goleador argentino en Mundiales: 21 goles.

Máximo asistidor argentino en Mundiales: 12 asistencias.

Más victorias en Mundiales: 23.

Más capitanías en Mundiales: 26.

Más capitanías en finales de Mundiales: 3.

Más finales disputadas con la Selección: 11.

Más hat-tricks: 11.

Más dobletes: 17.

Más goles en un partido: 5.

Más partidos en Copa América: 39.

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El retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto de 2026 mediante una carta abierta publicada en sus redes sociales. El capitán explicó que tomó la decisión después de pensarlo profundamente tras disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra España.

Con 39 años, Messi señaló que ya no tenía más para dar con la Albiceleste. Su último encuentro ha sido el amistoso contra Benín en el Estadio Monumental, donde ha tenido la oportunidad de despedirse ante los aficionados argentinos.

Títulos y grandes logros de Messi en Argentina

Messi conquistó seis títulos oficiales con las distintas categorías de la Selección Argentina. Con la selección mayor ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Antes de esos trofeos consiguió el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Su despedida llegó después de más de dos décadas defendiendo la playera argentina y con una colección de récords que resume la magnitud de su legado en la Selección Argentina.