Carlos Álvarez revela la verdad de por qué llegó al Club América

Así como se habla de que una estrella del América podría salir en el corto plazo, Carlos Álvarez explicó los motivos que terminaron llevándolo a México durante el último mercado de fichajes. El futbolista dejó el Levante y se convirtió en uno de los refuerzos mejor valorados del conjunto azulcrema.

Mientras hay una preocupante racha del América cada vez que enfrenta a sus grandes rivales, el mediocampista decidió aclarar por qué tomó la decisión de abandonar España. A sus 23 años, Álvarez explicó que su salida no estuvo marcada por presiones del Levante para aceptar una propuesta, como había trascendido.

Carlos Álvarez es el jugador más valioso del Clásico Nacional|Crédito: @ClubAmerica / X

Carlos Álvarez reveló por qué llegó al América

Carlos Álvarez contó que su situación comenzó a definirse después de conversar con José Danvila, máximo accionista del Levante. El futbolista explicó que el club sabía que su contrato terminaba y que existían opciones para concretar una venta, pero aseguró que nunca fue presionado para tomar una decisión.

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El Club América finalmente consiguió su fichaje por unos 5 millones de euros fijos y otro 1 millón en variables. De esta manera, el futbolista dejó atrás al conjunto español después de haber sido una pieza importante en el último ascenso del equipo. Y llegó como refuerzo top a las Águilas de Coapa.

Carlos Álvarez está contento por haber dejado al Levante

El mediocampista también destacó que su salida permitió ayudar económicamente al Levante, club al que aseguró tenerle mucho cariño. Álvarez consideró que facilitó la operación porque también entendía las necesidades de la institución.

“Encantado de haber podido aportar al club que me dio la oportunidad”, explicó el futbolista en diálogo con Deportes Cope al referirse a su transferencia. Además, remarcó que buscó dejar su “granito de arena” para ayudar a la economía del conjunto español.

Ahora, Carlos Álvarez atraviesa una nueva etapa en México con el América, después de cerrar su ciclo en España y explicar públicamente las razones que influyeron en su decisión. Hasta ahora, el español lleva 2 partidos jugados con las Águilas, siendo uno de ellos como titular.

