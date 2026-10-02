Alerta Guillermo Almada: estrella del América podría salir en el corto plazo

Club América se ubica en la segunda posición del Apertura 2026 tras vencer a Necaxa, aunque comparte los mismos puntos que el líder Toluca, con un partido menos. Pero lo que le debe preocupar a Guillermo Almada es que una estrella del equipo podría salir en el corto plazo, lo que desestabilizaría al plantel.

Raphael Veiga, quien gana más dinero que Miguel Borja, atraviesa una etapa importante con el América, pero su permanencia en Coapa tiene una fecha límite. El mediocampista brasileño llegó procedente del Palmeiras mediante una cesión que termina el 15 de diciembre de 2026.

El mediocampista brasileño llegó procedente del Palmeiras mediante una cesión que termina el 15 de diciembre de 2026.|@raphaelveiga

El brasileño tomó relevancia bajo el mando de Guillermo Almada, por lo que reportes indican que la directiva analiza ejecutar la cláusula del Palmeiras para comprarlo definitivamente.

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Lo que deberá pagar América por Veiga

El acuerdo entre Palmeiras y América fue de una cesión hasta el 15 de diciembre de 2026, fecha para hacer válida la opción de compra. La operación inicial contempló un pago de 1.5 millones de dólares por el préstamo, mientras que la cantidad correspondiente a la adquisición definitiva quedó establecida dentro del acuerdo.

Palmeiras mantiene los derechos del futbolista y su contrato con el club brasileño se extiende hasta diciembre de 2028. De acuerdo con Pasión Fútbol, la venta del mediocampista rondaría los 6.5 millones de dólares.

Los números de Veiga con el Club América

En este Apertura 2026, Raphael Veiga suma 532 minutos, distribuidos en 8 partidos disputados, en los que lleva un gol y dos asistencias con el Club América. Su mejor actuación fue ante Atlético de San Luis, cuando marcó un tanto y dio un par de pases para gol en el triunfo 3-0.

En Leagues Cup 2026 también fue protagonista: registró un gol y tres asistencias en el torneo, incluida una actuación con dos pases frente a Rayados de Monterrey.