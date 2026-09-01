El culpable de que el fichaje de Erik Lira a Mónaco se haya caído
Se está hablando en demasía de lo ocurrido con Erik Lira, pero quién fue el verdadero culpable. Esto pasó con el fallido intento de salir a Europa.
Todo estaba hecho, Erik Lira incluso había hecho las pruebas físicas y médicas, el contrato estaba firmado pero se concretó uno de los golpes más duros para el futbol mexicano en los años recientes. Se reporta que no se logró el fichaje del mediocampista de Cruz Azul, pues no liberaron a tiempo la plaza de extracomunitario. ¿Quién fue el culpable de que esto no se lograra?
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¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira hacia el Mónaco?
Los mejores insiders del futbol mexicano aseguraban que el trato estaba hecho. Solamente faltaban los últimos detalles, pues el mexicano incluso ya había hecho las pruebas correspondientes. Erik Lira ya había plasmado su firma, pero al final del día el hombre de 26 años continuará su carrera en Cruz Azul, a menos de que algo totalmente fuera de proporción ocurra. ¿Pero quién es el culpable?
Folarin Balogun
En sí, el principal problema alrededor del fichaje, fue que Erik no podía ser inscrito. Dado que el Mónaco no tenía plazas de extracomunitarios, requerían liberar un lugar que precisamente era el del delantero estadounidense. Sin embargo, parece que el ariete de la selección de las barras y las estrellas no quería salir y se informa que la causa del no fichaje del mexicano es porque el movimiento al Everton de Balogun se cayó.
Directivas de ambos clubes
Aunque el principal problema es que el club francés realmente no tenía cabida para Erik Lira, las directivas simplemente no quedaban de acuerdo en las cifras. Las negociaciones se extendieron de más y eso también fue factor para que Mónaco no arreglara los demás asuntos. Por más que se habló de una directiva cementera siendo bondadosa, exigió demasiado por su elemento de selección nacional.
@mauesgenial10 Erik Lira no va ir a Mónaco 😡 🇲🇽 Erik Lira se termina quedando en Cruz Azul, el Mónaco no pudo liberar la plaza de Folarin Balogun. ⚽️ Cruz Azul conserva a su capitán y Mónaco se quedó sin el mejor jugador mexicano. #eriklira #monaco #cruzazul #tiktokdeportes #ligamx ♬ Epic Battle - SILVANA INSPIRA
Agentes y/o representantes
Algunos periodistas especializados han lanzado comentarios bastante directos hacia la agencia de representación de Erik Lira. Y justamente hizo la comparación respecto a lo ocurrido con Armando González. La Hormiga es llevada por ROC Nation, una de las agencias más importantes del mundo. Mientras que al jugador de Cruz Azul le lleva StayPro, que es una firma más pequeña que no tiene alcance mundial.