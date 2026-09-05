Filipe Luís, entrenador del AS Mónaco, sobre Erik Lira: “Seguiré intentando contratarlo en cada mercado de fichajes”

Erik Lira no pudo cumplir su sueño de jugar en Europa. AS Mónaco, equipo que estaba dispuesto a contratarlo este verano, no pudo liberar una plaza de jugador extracomunitario y, por falta de tiempo, el traspaso se cayó. Sin embargo, el entrenador Filipe Luís confirmó el interés por el mediocampista mexicano y aseguró que harán todo lo posible para tenerlo en el equipo lo antes posible.

En una entrevista reciente, luego de vencer al Paris Saint-Germain por jornada liguera, el timonel brasileño reflotó el tema sobre el traspaso caído de Erik Lira y remarcó: “Seguiré intentando contratarlo en cada mercado de fichajes”. Esto quiere decir que la puerta hacia el Viejo Continente sigue abierta para el futbolista mexicano, quien podría dar el salto en el próximo libro de pases que abrirá en invierno.

Filipe Luís llena de elogios a Erik Lira

“Lira es un jugador de clase mundial. Está a un nivel europeo, es un jugador distinto. Él hace que el equipo juegue y tiene habilidades de liderato”, comenzó diciendo el estratega campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

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Posteriormente, confesó que el interés por Lira no está caído e intentará sumarlo al Mónaco en el próximo periodo de transferencias. “No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré pujando por él en cada mercado que se abra. Por supuesto (volverlo a buscar en invierno), a los grandes jugadores siempre los quiero a mi lado", sentenció.

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A su vez, Filipe Luís recordó la vez que tuvo que enfrentar a Lira en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Fue en el choque entre Flamengo y Cruz Azul correspondiente al Derbi de las Américas donde los brasileños se quedaron con el trofeo tras haber ganado por 2-1. El entrenador reveló que, para ese partido, había decidido poner una marca personal para controlar a Lira.

Para finalizar, confesó que mantuvo charlas con el jugador, pero que todavía no platicaron tras el fichaje caído: "He hablado con él un par de veces, luego cuando cerró el mercado aún no hablé con él. No pudo cumplir su sueño, pero sí que, como dije, es un jugador diferente y no tengo ninguna duda de que volverá a tener oportunidades porque es de esos jugadores que hace que el equipo sea campeón, como fue Cruz Azul".

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Erik Lira ya está con la mente puesta en Cruz Azul

Tras su fichaje caído al Mónaco, el futbolista de 26 años regresó a las instalaciones de La Noria este pasado viernes 4 de septiembre para retomar los entrenamientos con el resto de la plantilla. Periodistas y medios de comunicación lo esperaron en el predio, pero Lira decidió no emitir voz sobre su situación.

Cruz Azul retomará la actividad en el Apertura 2026 este próximo domingo 6 de septiembre cuando enfrente a Santos Laguna por la Jornada 7. Hasta la fecha, no es de público conocimiento si Erik Lira estará entre los convocados o si quedará fuera de la nómina de Joel Huiqui. Cabe recordar que el mediocampista no viajó con sus compañeros para el duelo frente a Necaxa en Aguascalientes.