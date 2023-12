Carlos Salcedo seguirá siendo jugador de Cruz Azul

La Directiva de Cruz Azul se encuentra trabajando en poder hacer las modificaciones necesarias para tener un equipo competitivo en el Clausura 2024, tras la mala participación que tuvieron en el Apertura 2023 en el que terminaron en el antepenúltimo lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos tras ganar cinco juegos, empatar dos y perder diez encuentros.

Desde la llegada de Iván Alonso,varios jugadores han salido del club ya que no tuvieron una buena participación en el anterior torneo y en el nuevo proyecto no son tomados en cuenta. La afición celeste se había emocionado con la salida del defensa central, Carlos Salcedo, que regresaba al equipo de Juárez tras no encajar en el gusto de una gran parte de los seguidores del equipo.

Pero este sábado 23 de diciembre de 2023, con información del periodista César Luis Merlo, el ‘Titan’ rechazó su llegada al conjunto de Juárez por lo que seguirá perteneciendo a la Máquina.

🚨[EXCLUSIVO] Se cayó el pase de Carlos Salcedo a Juárez. Por decisión del "Titán" y por retraso en la documentación entre clubes, agradeció el interés de Bravos. Hay sondeos del exterior para que deje Cruz Azul. 👇👇https://t.co/3RcHWFAGRF — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2023

El defensor central habría hablado con los dueños de los equipos para rechazar la oferta tras un retraso en la documentación entre ambos clubes. Con su decisión, Salcedo seguirá en la Máquina para cumplir con su contrato.

Aún existe la posibilidad de que el ‘Titan’ pueda salir de Cruz Azul pues tiene ofertas de varios equipos fuera de la Liga BBVA MX. En la Máquina registra un total de 18 partidos disputados con solo cinco amonestaciones.

Los equipos en los que ha estado Salcedo

El defensor ha logrado tener minutos en nueve equipos de manera profesional, registra un total de 323 partidos disputados en los que ha marcado nueve goles y una asistencia. Ha recibido un total de 86 tarjetas amarillas, cuatro expulsiones por doble amonestación y tres tarjetas rojas.

