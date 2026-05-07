¡Como aficionado! Así celebró Christian Martinoli el primer gol de Toluca vs LAFC (VIDEO)

Ayer miércoles 6 de mayo del 2026, Christian Martinoli publicó un video en sus redes sociales en el que se muestra de una forma nunca antes vista pues dejó ver su versión de aficionado con el Toluca.

El narrador compartió un video desde el Nemesio Díez y es cuando Helinho va a tirar el penal del minuto 49, el cual era clave para poder empatar el marcador global, resultado momentaneo que le daba el pase al equipo.

Martinoli se encontraba en el palco de transmisiones en TV Azteca Deportes y mostró sus emociones de aficionado con nervios por lo que pudiera pasar con el penal. Con el buen cobro de Helinho, terminó gritando el gol como aficionado, lo gritó en hasta 5 ocasiones, mostrando su pasión por el equipo.

"Vamos carajo", "Goooool cabr**", "goool carajo", "ahue**, el chorizopower",

Así reaccionó la afición del Toluca

Con el video de Martinoli, la afición de Toluca se sorprendió pues muchos confesaron que era la primera vez que lo veían gritar un gol como aficionado.

Llenaron su video de comentarios en los que aseguran que lo quiere, que su outfit para ver el encuentro les gusta y piden que siga con su carrera.

