deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Así celebró Marco Verde, el aniversario de su medalla en París 2024

Marco Verde, peleador mazatleco tuvo este sábado el aniversario de su medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Marco Verde
MXSPORT
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador mexicano Marco Verde cumplió este sábado 1 año como ganador de medalla en Juegos Olímpicos , luego de aquella hazaña lograda en París 2024 en la que obtuvo la presea de plata.

Marco Verde, uno de los grandes prospectos en el boxeo profesional, subió hace un año al podio al haber obtenido la medalla plateada, momento que marcó su vida, su carrera y dejó un nuevo momento histórico para el deporte y boxeo mexicano.

Marco Verde, ahora de 24 años de edad, desde ese entonces ya vaticinaba que era momento de dejar el deporte amateur para intentar en el profesional y así al final lo realizó, por lo que un año luego de ese citado logro, tiene ya dos combates como profesional.

Marco Verde aseguró medalla para México
Reuters
Marco Verde aseguró medalla para México

¿Cómo festejó Marco Verde su medalla de plata?

Su entrenador en el amateur y ahora como profesional, Radamés Hernández publicó en sus redes sociales que aun año del logro, la celebración fue entrenando.

Se metieron al gimnasio, entrenaron y trabajaron para los retos que vengan, apuntando para una próximo pelea que no tiene fecha y rival definitivos.

Marco Verde y su trayectoria como profesional

12 de julio de 2025: vs. Cristian Camilo Montero Atuesta — Victoria por decisión unánime.

3 de mayo de 2025: vs. Michel Galvan Polina — Victoria por decisión unánime.

¿Marco Verde peleará el 13 de septiembre en Las Vegas?

Aún no queda definido, pero Marco Verde había adelantado que la intención con su manager Eddy Reynoso, era acompañar por segunda ocasión a Canelo Álvarez, ahora en su duelo del 13 de septiembre en Allegiant Stadium.

En ese super combate, de Canelo ante Crawford, Marco Verde podría tener un lugar, pero queda en suspenso si será incluido para sumar su tercera pelea como profesional, recordando que en los planes está el lograr hacer cuatro peleas en el 2025 y que la cuarta pueda ocurrir en Mazatlán.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Cristian Montero | Marco tendrá la pelea más competitiva que pueda tener
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Marco Verde | Cambiaré totalmente mi estrategia
Captura de pantalla 2025-07-04 a la(s) 5.19.45 p.m..png
Box Azteca
Mejores nocauts de Manny Pacquiao
×
×