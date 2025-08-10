Así celebró Marco Verde, el aniversario de su medalla en París 2024

El peleador mexicano Marco Verde cumplió este sábado 1 año como ganador de medalla en Juegos Olímpicos , luego de aquella hazaña lograda en París 2024 en la que obtuvo la presea de plata.

Marco Verde, uno de los grandes prospectos en el boxeo profesional, subió hace un año al podio al haber obtenido la medalla plateada, momento que marcó su vida, su carrera y dejó un nuevo momento histórico para el deporte y boxeo mexicano.

Marco Verde, ahora de 24 años de edad, desde ese entonces ya vaticinaba que era momento de dejar el deporte amateur para intentar en el profesional y así al final lo realizó, por lo que un año luego de ese citado logro, tiene ya dos combates como profesional.

Reuters Marco Verde aseguró medalla para México



¿Cómo festejó Marco Verde su medalla de plata?

Su entrenador en el amateur y ahora como profesional, Radamés Hernández publicó en sus redes sociales que aun año del logro, la celebración fue entrenando.

Se metieron al gimnasio, entrenaron y trabajaron para los retos que vengan, apuntando para una próximo pelea que no tiene fecha y rival definitivos.

Marco Verde y su trayectoria como profesional

12 de julio de 2025: vs. Cristian Camilo Montero Atuesta — Victoria por decisión unánime.

3 de mayo de 2025: vs. Michel Galvan Polina — Victoria por decisión unánime.

¿Marco Verde peleará el 13 de septiembre en Las Vegas?

Aún no queda definido, pero Marco Verde había adelantado que la intención con su manager Eddy Reynoso, era acompañar por segunda ocasión a Canelo Álvarez, ahora en su duelo del 13 de septiembre en Allegiant Stadium.

En ese super combate, de Canelo ante Crawford, Marco Verde podría tener un lugar, pero queda en suspenso si será incluido para sumar su tercera pelea como profesional, recordando que en los planes está el lograr hacer cuatro peleas en el 2025 y que la cuarta pueda ocurrir en Mazatlán.