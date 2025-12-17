ÚLTIMA HORA: Estrella de Boca Juniors interesa a dos clubes de la Liga MX

El futbol de estufa comienza a hacer de las suyas tras la coronación del Toluca en el Torneo Apertura 2025. Los nombres empiezan a sonar y ahora fue el caso de Miguel Merentiel, actual jugador de Boca Juniors que estaría en el radar del Club América y de los Rayados de Monterrey. El tema es que el cuadro bostero sabe que el uruguayo es una de las piezas claves de su plantilla y de su valor, por lo que no lo dejarían irse al futbol mexicano tan fácilmente.

Te puede interesar: El mercado ya se mueve en La Noria: las salidas que amenazan el proyecto de Cruz Azul

Según información del Diario Olé, tanto azulcremas como la Pandilla buscarían hacerse de los servicios del ariete charrúa de cara al siguiente torneo mexicano y reforzar su plantilla en busca de destronar al Toluca en el trono de la Liga MX. Transfermarkt tiene valuado al canterano del Peñarol en casi siete millones de euros, cifra a la que tendría que acercarse cualquier club para sacarlos de las filas de Boca Juniors.

Experiencia en Palmeiras

A sus 29 años, Merentiel es un jugador con amplia experiencia en el futbol internacional. Empezó su carrera profesional en Peñarol, pasó por el Tanque Sisley, Lorca y Mestalla en el balompié español, regresó al continente americano para enfilarse en Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

En 2022, Palmeiras se hizo de sus servicios y en principios de 2024, Boca Juniors le compró la carta al cuadro brasileño por casi tres millones de euros. Sus buenas actuaciones con el club bostero, hicieron que su valor se elevara y que le renovarán su vínculo hasta el año 2027.